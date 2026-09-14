Tragedia na torach pod Nowym Sączem. Ruch pociągów wstrzymany!

Przed godziną 11:00 w miejscowości Kamionka Wielka w powiecie nowosądeckim doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg osobowy relacji Krynica-Zdrój Tarnów. Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb - mówi Hubert Ciepły z małopolskiej Straży Pożarnej.