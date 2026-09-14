Tragedia na torach pod Nowym Sączem. Ruch pociągów wstrzymany!

Michał Rejduch
2026-09-14 11:36

Duże utrudnienia na trasie kolejowej pomiędzy Nowym Sączem a Tarnowem. W Kamionce Wielkiej w powiecie nowosądeckim przed godziną 11 pociąg osobowy relacji Krynica Zdój - Tarnów potrącił mężczyznę. Na miejscu pracują służby.

Wypadek w Kamionce Wielkiej
Autor: PSP / Materiały prasowe Wypadek w Kamionce Wielkiej

Tragedia na torach pod Nowym Sączem. W Kamionce Wielkiej w powiecie nowosądeckim pociąg osobowy relacji Krynica – Tarnów potrącił mężczyznę. Ruch w kierunku Tarnowa jest wstrzymany.

Przed godziną 11:00 w miejscowości Kamionka Wielka w powiecie nowosądeckim doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg osobowy relacji Krynica-Zdrój Tarnów. Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb - mówi Hubert Ciepły z małopolskiej Straży Pożarnej.

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