Fani dwóch kółek mogą się cieszyć. Popularna ścieżka rowerowa będzie wydłużona

To dobre wiadomości dla fanów spacerów, rowerzystów, biegaczy i rolkarzy. Ścieżka nad Kamienicą cieszy się ogromnym zainteresowaniem osób lubiących aktywność pod chmurką. Miasto właśnie szuka firmy, która wykona odcinek od kładki nad rzeką na wysokości ul. Wiśniowieckiego do tak zwanych „Skałek”.

Firma, która wygra przetarg, na wykonanie prac będzie mieć 60 dni od podpisania umowy. W planie jest utwardzenie części istniejącej już ścieżki, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do wykonania prac. Termin składania zgłoszeń mija 17 września. Obecna ścieżka, która kończy się przy kładce, otwarto w wakacje 2019 roku. Liczy ona dwa i pół kilometra. Ma 3 metry szerokości i jest podzielona na trzy strefy: dla rowerzystów, pieszych i biegaczy.