Sprawdzą czy można zmienić przebieg planowanej Sądeczanki. Może powstanie tunel!

GDDKiA zdecydowała się na taki krok po protestach części mieszkańców oraz lokalnych samorządowców, którym planowany przebieg Sądeczanki przez gminę Łososina Dolna się nie podobał. Kompromisem ma być budowa tunelu pod górą Just, a także przesunięcie nowej drogi bliżej Jeziora Rożnowskiego.

Projektanci, których wybrała GDDKiA będą musieli sprawdzić czy taka zmiana jest możliwa, a także będą musieli zaproponować dodatkowe, własne rozwiązanie. Dokumentacja ma być gotowa za 10 miesięcy – informuje krakowski oddział GDDKiA

Mówią szef GDDKiA w Krakowie Maciej Ostrowski i wójt Łososiny Adam Wolak

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Podobne prace będą wykonane także na innych odcinkach planowanej Sądeczanki. Chodzi o kawałek od Uszwi do Wytrzyszczki. pomiędzy Wytrzyszczką a Łososiną Dolną oraz między Tęgoborzem a Nowym Sączem. GDDKiA czeka jeszcze na podpisanie umowy dla odcinka między Okocimiem a Uszwią.

Warto podkreślić, że podpisanie umowy nie przesądza jeszcze o ostatecznym przebiegu Sądeczanki. Jej celem jest dokładne sprawdzenie dostępnych możliwości i wskazanie rozwiązania, które będzie najbardziej korzystne z punktu widzenia mieszkańców, środowiska, warunków technicznych oraz kosztów inwestycji. Dla Gminy Łososina Dolna to ważny etap w trwających działaniach dotyczących przyszłego przebiegu drogi krajowej numer 75. Głos mieszkańców i zgłaszane przez nich postulaty zostały uwzględnione w dalszych pracach analitycznych - mówi Adam Wolak wójt gminy Łososina Dolna

Kilka dni temu GDDKiA oraz władze Nowego Sącza podpisały porozumienie, które dotyczy finansowania prac projektowych dla części odcinka Tęgoborze – Nowy Sącz, który przebiega w granicach miasta.

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Dziś trasa krajowa numer 75 jest drogą z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, krętą z ostrymi podjazdami. Nowa ma być w całości drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będzie też dużo mniej kręta. Dzięki temu czas przejazdu skróci się o blisko pół godziny.

Dwie części nowej Sądeczanki są już gotowe. To oddany do użytku w 2021 roku most w Kurowie, a także zachodnia obwodnica Brzeska, którą kierowcy jeżdżą od 2025 roku. To 3-kilometrowy odcinek, który łączy rondo w Jasieniu na drodze krajowej numer 94 z nowym rondem w Okocimiu na trasie krajowej 75.

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