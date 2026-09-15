Rok akademicki za pasem. Tylu studentów na pierwszym roku ANS nie spodziewała się!

Chętnych było prawie 3 tysiące osób, a studia rozpocznie ponad tysiąc z nich. To i tak rekord na tej uczelni. Największe zainteresowanie było kierunkiem lekarskim, na który od czerwca zgłosił się ponad 800 osób. Już teraz wiadomo, że studia rozpocznie na pierwszym roku, tylko 45 osób. Duże zainteresowanie było także innymi kierunkami.

Po raz pierwszy na naszą uczelnię starało się dostać ponad 2800 osób. Na listach rankingowych znalazło się ponad 1800 osób, a o ostatecznym przyjęciu na listę to było 1204 osoby. Kierunki, które były w tym roku bardzo, bardzo mocno oblegane. Na przykład ekonomia i finanse, pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, ale też pedagogika specjalna. Oczywiście kierunki medyczne, tak jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne — mówi Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy uczelni.

Rok akademicki rusza 1 października. Może on być wyjątkowy dla uczelni, bo Akademia Nauk Stosowanych otrzymała nową kategorię naukową B+ w dyscyplinie "Ekonomia i Finanse". Daje to możliwość zmiany nazwy uczelni i nadawanie stopni naukowych – doktora i doktora habilitowanego. Nową nazwę poznamy na początku 2027 roku. W przyszłości uczelnia chce stworzyć szkołę doktorską.