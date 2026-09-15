Pomogą ratować życie. Nowoczesne defibrylatory trafiły do szkół średnich w powiecie nowosądeckim

Dariusz Ryś
2026-09-15 16:33

To małe, ale bardzo potrzebne urządzenie, bo pomaga uratować komuś życie. Nowoczesne defibrylatory pojawią się w kolejnych szkołach, którymi zarządza starostwo powiatowe w Nowym Sączu. Urządzenia już przekazano. Specjalistyczne szkolenie przeszli też nauczyciele.

Cztery osoby trzymające defibrylatory AED w sali. O nowym sprzęcie w szkołach przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Do tej pory takie urządzenia były tylko w trzech szkołach, którymi zarządza nowosądeckie starostwo powiatowe. Teraz to się zmieni, bo dzięki zakupom, które zrobił samorząd powiatu nowosądeckiego nowoczesne defibrylatory będą już w każdej tego typu placówce.

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Tym razem starostwo kupiło 9 defibrylatorów. Urządzenia trafią do powiatowych szkół średnich, a także do bursy szkolnej w Starym Sączu. Defibrylatory mają być zamontowane w miejscach ogólnie dostępnych. Tak, żeby każdy szybko i bez problemu mógł z urządzenia skorzystać. Odpowiednie szkolenie przeszli też nauczyciele.

Po analizie okazało się, że tylko trzy nasze jednostki oświatowe posiadają defibrylatory. Uważamy, że każda jednostka powinna mieć takie urządzenie. Najlepiej zamontowane na zewnątrz. Nawet jeżeli szkoła będzie zamknięta, to z urządzenia będzie można skorzystać i pomóc poszkodowanym - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Posłuchaj nauczycieli i starosty nowosądeckiego Tadeusza Zaremby
Mediateka.pl

Defibrylatory są pomocne w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Samo urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Krok po kroku podpowiada co trzeba zrobić, żeby poszkodowanemu przywrócić prawidłową prace serca.

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Takie urządzenia na swoim terenie montują też gminy. Ostatnio defibrylatory kupiła gmina Podegrodzie, a wcześniej także między innymi gminy Łososina Dolna, Chełmiec, Stary Sącz czy Piwniczna.

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