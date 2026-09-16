Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku na torach w Kamionce Wielkiej

Michał Rejduch
2026-09-16 9:15

Jest śledztwo dotyczące wypadku na torach w Kamionce Wielkiej koło Nowego Sącza. Doszło do niego w miniony poniedziałek, 14 września. Zginał w nim 78-letni mężczyzna.

Służby na torach obok pociągu osobowego w Kamionce Wielkiej. O śledztwie prokuratury czytaj na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś Wypadek na torach w Kamionce Wielkiej

Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem na szlaku kolejowym Nowy Sącz-Jamnica-Kamionka Wielka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 78- latek przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym, znajdującym się na zakręcie. Mężczyzna miał problemy z poruszaniem się. W czasie kiedy przechodził przez tory, nadjechał pociąg. 78-latek nie zdążył uciec i doszło do tragedii.

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W związku z zaistniałym wypadkiem przeprowadzono oględziny zwłok oraz miejsca zdarzenia, w których uczestniczył prokurator oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. Maszynista oraz kierownik pociągu zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,00 mg/l. Od maszynisty pobrano również krew, celem przeprowadzenia dalszych badań – informuje rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Justyna Rataj-Mykietyn.

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Ciało pokrzywdzonego zabezpieczono do badań sekcyjnych. Śledczy będą teraz ustalać, dlaczego mężczyzna przechodził w niedozwolonym miejscu przez tory.

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