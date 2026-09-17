Zawody psich zaprzęgów pod Nowym Sączem. Udział może wziąć każdy chętny!

To będą pierwsze takie zawody w regionie sądeckim. 3 i 4 października w Świniarsku koło Nowego Sącza będzie można wziąć udział w SKYLOS Twisted Trails, czyli zawodach psich zaprzęgów. Można to zrobić na kilka sposobów i w kilku konkurencjach. Chętni mogą pobiec ze swoim psem, pojechać za nim rowerem, lub z kilkoma psami na specjalnej hulajnodze. Swoich sił spróbują też amatorzy, bo i dla nich organizatorzy przygotowali konkurencję.

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Są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. Będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Trasa będzie kręta, będzie trochę wyzwań. Dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie trochę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe. Będzie można wystartować w biegu z jednym psem. Na rowerze również startujemy z jednym psem. Natomiast na hulajnodze zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami. Przy wózkach trójkołowych możemy startować od trzech do sześciu psów – wyjaśnia Michał Chojnowski, organizator zawodów.

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Do zawodów SKYLOS Twisted Trails można się zapisywać jeszcze do poniedziałku, 21 września, TUTAJ. Zawodnicy powinni zaopatrzyć się w podstawowy sprzęt jak szelki do ciągnięcia, lina z amortyzatorem, pas biodrowy do biegu oraz kask na rower. Psy muszą być zaszczepione przeciw wściekliźnie. Kibice popisy zawodników będą mogli oglądać z korony wałów nad Dunajcem.