Umowa podpisana. Będzie remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu

To będzie pierwszy taki remont od lat. Nowy Sącz zapowiada prace na całym odcinku ulicy Pieczkowskiego. Wymieniony zostanie tam asfalt na całej długości ulicy od skrzyżowania z Nowowiśnicką do skrzyżowania z ulicą Barską. Powstanie też nowe odwodnienie, krawężniki, a w otoczeniu ulicy pojawia się nowe nasadzenia.

To kolejny etap poprawiania naszej infrastruktury drogowej. Podpisujemy umowę na kompleksowy remont ulicy Pieczkowskiego. Mamy taką zapowiedź, ze stanie się to w trybie ekspresowym i wszystko zamkniemy w miesiącu październiku, cały proces inwestycyjny – mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

W przyszłości na skrzyżowaniu ulic Nowowiśnickiej i Pieczkowskiego pojawi się rondo. Ma ono być częścią obwodnicy Nowego Sącza, która wyprowadzi ruch z ulicy Prażmowskiego i połączy się z tak zwanym dzikim rondem przy ul. Pierwszej Brygady.