Umowa podpisana. Będzie remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu

Michał Rejduch
2026-09-18 12:00

Prezydent Ludomir Handzel podpisał umowę z firmą, która wykona remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu. Pełni ona funkcję obwodnicy miasta i jest w fatalnym stanie. Prace rozpoczną się w najbliższych dniach.

Remont
Autor: Darek Ryś

To będzie pierwszy taki remont od lat. Nowy Sącz zapowiada prace na całym odcinku ulicy Pieczkowskiego. Wymieniony zostanie tam asfalt na całej długości ulicy od skrzyżowania z Nowowiśnicką do skrzyżowania z ulicą Barską. Powstanie też nowe odwodnienie, krawężniki, a w otoczeniu ulicy pojawia się nowe nasadzenia. 

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To kolejny etap poprawiania naszej infrastruktury drogowej. Podpisujemy umowę na kompleksowy remont ulicy Pieczkowskiego. Mamy taką zapowiedź, ze stanie się to w trybie ekspresowym i wszystko zamkniemy w miesiącu październiku, cały proces inwestycyjny  – mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

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W przyszłości na skrzyżowaniu ulic Nowowiśnickiej i Pieczkowskiego pojawi się rondo. Ma ono być częścią obwodnicy Nowego Sącza, która wyprowadzi ruch z ulicy Prażmowskiego i połączy się z tak zwanym dzikim rondem przy ul. Pierwszej Brygady.

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