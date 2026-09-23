Żegnamy lato, witamy jesień! Kiedy ruszy sezon grzewczy?

W środę, 23 września powitaliśmy nową porę roku. Od godziny 02:06 mamy już jesień. Zmianę widać nie tylko w kalendarzu, ale też w pogodzie, bo po słonecznym i ciepłym weekendzie zrobiło się pochmurno, chłodno, lokalnie pada też deszcz, a wysoko w Tatrach także śnieg.

Coraz chłodniejsze są też poranki, wieczory i noce. Dlatego coraz częściej mieszkańcy Nowego Sącza pytają kiedy ruszy sezon grzewczy. Odpowiedź na to pytanie ma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak się okazuje o włączeniu kaloryferów nie decyduje sam MPEC, ale zarządcy lub administratorzy bloków i budynków, które do miejskiej sieci są podłączone. Podobnie jest w przypadku zakończenia sezonu

Dlatego mieszkańcy, którzy chcą, aby w ich budynku zrobiło się cieplej, powinni zgłosić się właśnie do administratora i przekazać mu, od kiedy oczekują włączenia ogrzewania. Następnie administrator składa w MPEC Nowy Sącz odpowiedni wniosek. Można go przesłać e-mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej - przypomina Paweł Kupczak prezes MPEC Nowy Sącz

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Nowosądecki MPEC zapewnia, że jest przygotowany do nadchodzącego sezonu grzewczego. W gotowości jest Kotłownia Millenium, ale też Elektrociepłownia Lwowska, Elektrociepłownia Stary Sącz, Elektrociepłownia Węgierska oraz lokalne kotłownie gazowe, które do spółki należą.

Wiosna i lato były dla nas czasem intensywnej pracy. Przeprowadziliśmy konieczne przeglądy, prace konserwacyjne i techniczne, a także zrealizowaliśmy zaplanowane inwestycje związane z rozbudową sieci ciepłowniczej - dodaje Paweł Kupczak

Nowosądecki MPEC ogrzewa nie tylko miasto Nowy Sącz, ale też największe osiedle w Starym Sączu. Oprócz mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych MPEC Nowy Sącz dostarcza też ciepło do wielu urzędów, szkół, firm czy do nowosądeckiego szpitala. Sieć ciepłownicza, którą zarządza MPEC liczy ponad 50 kilometrów.

Ciepło, które produkuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstaje z węgla, biomasy, a także gazu. Spółka ma też dwa zakłady, które przy okazji ciepła wytwarzają też energię elektryczną. Jeden jest w Nowym Sączu, a drugi w Starym Sączu.

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