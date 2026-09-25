Ruszyła Małopolska Noc Naukowców. Także w Nowym Sączu!

Tym razem jest to już 20 Małopolska Noc Naukowców. W tym roku przeróżne wydarzenia w całym regionie przygotowało 70 instytucji w 13 miastach i miejscowościach. To między innymi uczelnie wyższe, instytuty badawcze, placówki kultury oraz edukacji, ale też firmy i przedsiębiorstwa. Podczas Nocy Naukowców dla mieszkańców otwierane są laboratoria, pracownie oraz inne przestrzenie, które na co dzień są niedostępne. Nie brakuje eksperymentów, doświadczeń, warsztatów, pokazów czy wykładów.

Nocy Naukowców nie zabrakło też w Nowym Sączu. W tym mieście do tej akcji przyłączyły się między innymi dwie największe uczelnie wyższe. To Akademia Nauk Stosowanych oraz Wyższa Szkoła Biznesu. W jednym i drugim miejscu na mieszkańców miasta i regionu czekają przeróżne atrakcje, eksperymenty, gry i zabawy, ale też warsztaty i szkolenia. Na przykład w ANS można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Posłuchaj mieszkańców miasta, którzy odwiedzili ANS

Pierwszą Małopolską Noc Naukowców zorganizowano w 2007 roku. Wydarzenie szybko się rozwijało i przyciągało kolejnych partnerów oraz uczestników. W sumie przez 19 wcześniejszych edycji w Małopolskiej Nocy Naukowców wzięło udział ponad 700 tysięcy osób, a w przygotowanie wszystkich odsłon Nocy zaangażowało się około 20,5 tysiąca naukowców, studentów i pracowników instytucji partnerskich.

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Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też ubiegłoroczna Małopolska Noc Naukowców. Wydarzenia, które wtedy zorganizowano zgromadziły około 65 tysięcy uczestników. Współtworzyło ją ponad 70 instytucji partnerskich w 13 miastach i miejscowościach regionu.

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