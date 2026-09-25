Ruszyła Małopolska Noc Naukowców. Także w Nowym Sączu!

Dariusz Ryś
2026-09-25 17:41

To taki specjalny czas dla tych, którzy lubią wiedzieć więcej. Chodzi o Małopolską Noc Naukowców, którą w tym roku zorganizowano w piątek, 26 września. W całym regionie czekają między innymi wykłady, warsztaty, pokazy, a także przeróżne doświadczenia. Nocy Naukowców nie zabrakło także w Nowym Sączu.

Karetka pogotowia wewnątrz budynku podczas warsztatów. O Nocy Naukowców w Nowym Sączu przeczytasz w Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Tym razem jest to już 20 Małopolska Noc Naukowców. W tym roku przeróżne wydarzenia w całym regionie przygotowało 70 instytucji w 13 miastach i miejscowościach. To między innymi uczelnie wyższe, instytuty badawcze, placówki kultury oraz edukacji, ale też firmy i przedsiębiorstwa. Podczas Nocy Naukowców dla mieszkańców otwierane są laboratoria, pracownie oraz inne przestrzenie, które na co dzień są niedostępne. Nie brakuje eksperymentów, doświadczeń, warsztatów, pokazów czy wykładów.  

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Nocy Naukowców nie zabrakło też w Nowym Sączu. W tym mieście do tej akcji przyłączyły się między innymi dwie największe uczelnie wyższe. To Akademia Nauk Stosowanych oraz Wyższa Szkoła Biznesu. W jednym i drugim miejscu na mieszkańców miasta i regionu czekają przeróżne atrakcje, eksperymenty, gry i zabawy, ale też warsztaty i szkolenia. Na przykład w ANS można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Posłuchaj mieszkańców miasta, którzy odwiedzili ANS
Mediateka.pl

Pierwszą Małopolską Noc Naukowców zorganizowano w 2007 roku.  Wydarzenie szybko się rozwijało i przyciągało kolejnych partnerów oraz uczestników. W sumie przez 19 wcześniejszych edycji w Małopolskiej Nocy Naukowców wzięło udział ponad 700 tysięcy osób, a w przygotowanie wszystkich odsłon Nocy zaangażowało się około 20,5 tysiąca naukowców, studentów i pracowników instytucji partnerskich.

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Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też ubiegłoroczna Małopolska Noc Naukowców.  Wydarzenia,  które wtedy zorganizowano  zgromadziły około 65 tysięcy uczestników. Współtworzyło ją ponad 70 instytucji partnerskich w 13 miastach i miejscowościach regionu. 

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