Kolejna duża akcja policji! Zatrzymano wiele poszukiwanych osób. Także w naszym regionie

Akcję pod hasłem „Poszukiwany” służby mundurowe przeprowadziły w minioną środę i czwartek. W całej Małopolsce zatrzymano w sumie 193 osoby, w tym było 15 obcokrajowców. Do działań w całym regionie zaangażowano prawie 2,5 tysiąca funkcjonariuszy. W akcji brali też udział strażnicy miejscy oraz strażnicy graniczni.

Działania miały na celu zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Chodzi o osoby poszukiwane na podstawie listów gończych oraz nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy oraz sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju – informuje małopolska policja

Akcja „Poszukiwany” nie ominęła też Nowego Sącza i Sądecczyzny. W tym regionie w działania włączyli się policjanci z komendy miejskiej, komisariatów i posterunków w regionie, a także strażnicy graniczni z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Sądeccy funkcjonariusze zatrzymali 10 osób poszukiwanych na podstawie wydanych przez sądy nakazów doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego. Finalnie 6 zatrzymanych zostało doprowadzonych do zakładu karnego, gdzie będą odbywać kary w wymiarze od 14 dni do 6 miesięcy, a pozostałych czterech zatrzymanych, mających do odbycia zastępcze kary pozbawienia wolności, ostatecznie zapłaciło grzywny, tym samym uwalniając się od więzienia - informuje Aneta Izworska z zespołu d/s komunikacji społecznej KMP w Nowym Sączu

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Była to już kolejna w tym roku tego typu akcja, ale nie ostatnia. Policjanci zapewniają, że takie działania będą powtarzane w kolejnych miesiącach.

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