Znowu pokazali moc! Nowy Sącz wskoczył na 9 miejsce w konkursie Rowerowa Stolica Polski

Jak co roku rywalizacja podzielona była na dwie części. Etapem pierwszym był trening, który trwał od 21 kwietnia do 21 maja. Później przyszedł czas na główną walkę o punkty, która zaczęła się 1 czerwca i trwała cały miesiąc. Do zabawy mógł przyłączyć się każdy. Potrzebny był telefon z systemem Android lub iOS i bezpłatna aplikacja o nazwie Aktywne Miasta, która liczyła przejechane na rowerze kilometry.

W tym roku Nowy Sącz w klasyfikacji ogólnej zajął 9 miejsce, ale w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców wynik jest jeszcze lepszy, bo jest to miejsce drugie. Na taki sukces Nowego Sącza zapracowało ponad 600 aktywnych rowerzystów, którzy łącznie przejechali prawie 400 tysięcy kilometrów.

Mówią Tomasz Baliczek z UM, rowerzyści i wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek

Przy okazji kręcenia kilometrów dla Nowego Sącza fajne nagrody można było wykręcić także dla siebie. Za pierwsze miejsce było 1500 złotych, za drugie 1000 złotych, a za trzecie miejsce 500 złotych. Do wygrania były też inne nagrody oraz vouchery. Każdy rowerzysta, który dla Nowego Sącza przejechał tysiąc kilometrów dostał też profesjonalną rowerową koszulkę przygotowaną specjalnie na tegoroczną akcję. W tym roku takich osób jest prawie 200.

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W całym kraju o tytuł Rowerowej Stolicy Polski walczyło w tym roku 250 samorządów. Było to 58 miast i 192 gminy. Do wspólnej zabawy dołączyło blisko 90 tysięcy rowerzystów, którzy razem przejechali ponad 18 milionów kilometrów.

Tym razem nagroda główna, czyli Puchar Rowerowej Stolicy Polski w kategorii miast trafił do Świdnicy. Natomiast w kategorii gmin wygrały Łysomice.

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