To będzie fajna zabawa w klimacie EKO. Warto w piątek wpaść na miejski rynek

Piknik „Zdrowe Miasto, Bezpieczny Dom, Przyszłość bez Azbestu” rusza o godzinie 09:00 i potrwa do 15:00. Będzie to połączenie wiedzy, zabawy i ciekawych inspiracji. Coś dla siebie znajdą zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy miasta. Tematem głównym pikniku będzie azbest.

Podczas pikniku będzie można dowiedzieć się czym jest azbest i gdzie występuje, dlaczego jest niebezpieczny dla zdrowia, jak bezpiecznie postępować z wyrobami azbestowymi, dlaczego nie należy samodzielnie demontować azbestu, jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości wyposażonych w wyroby azbestowe, gdzie uzyskać wsparcie w usuwaniu azbestu - mówi Grzegorz Tabasz z urzędu miasta Nowego Sącza, który piknik organizuje

Na mieszkańców miasta, którzy pojawią się na płycie rynku będą czekać quizy i konkursy ekologiczne, gry i zabawy, a także przeróżne warsztaty. Nie zabraknie też upominków i nagród.

Azbest kiedyś był bardzo popularnym materiałem do produkcji pokryć dachowych takich jak słynny eternit. W latach siedemdziesiątych pokryte szarymi płytami falistymi dachy budynków stały się charakterystycznym elementem polskiej wsi. W drugiej połowie XX wieku odkryto niebezpieczne właściwości włókien azbestowych. Badania wykazały, że wdychanie pyłów zawierających azbest prowadzi do raka płuc. Dlatego wyroby azbestowe wycofano. Pokrycia dachowe, które jeszcze zostały są powoli likwidowane.

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Azbest jest minerałem, który nie rozkłada się biologicznie. Powszechnie stosowaną dziś metodą jest gromadzenie wyrobów azbestowych w specjalnych składowiskach i zasypywanie ich ziemią. Samodzielne usuwanie azbestu czy jego czyszczenie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Podobnie jak wyrzucanie eternitu do lasu czy na nielegalne, dzikie wysypiska.

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