Ewakuacja szkoły w Nowym Sączu. Na budowie hali sportowej znaleziono pociski z II wojny światowej

Michał Rejduch
2026-09-24 9:51

Odwołane lekcje Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Powodem przez trzy niewybuchy znalezione w ziemi. Prawdopodobnie pochodzą z czasów II wojny światowej.

Radiowóz
Autor: Jack Quillin/ Shutterstock

Dziś rano około godziny 8:20 na terenie budowy hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu ekipa znalazła trzy pociski artyleryjskie. Jak poinformowała nas policja prawdopodobnie pochodzą one z czasów II wojny światowej. Ewakuowano uczniów z pobliskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych.

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Zaalarmowani funkcjonariusze wraz z policjantem z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego natychmiast udali się we wskazane miejsce. Funkcjonariusze powiadomili również Centralny Ośrodek Koordynacji Rozminowania we Wrocławiu, a do czasu przybycia saperów, będą zabezpieczać miejsce, w którym znajdują się niewybuchy – informuje Aneta Izworska z nowosądeckiej Policji.

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niewybuch z czasów II wojny światowej