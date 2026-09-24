Ewakuacja szkoły w Nowym Sączu. Na budowie hali sportowej znaleziono pociski z II wojny światowej

Dziś rano około godziny 8:20 na terenie budowy hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu ekipa znalazła trzy pociski artyleryjskie. Jak poinformowała nas policja prawdopodobnie pochodzą one z czasów II wojny światowej. Ewakuowano uczniów z pobliskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Zaalarmowani funkcjonariusze wraz z policjantem z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego natychmiast udali się we wskazane miejsce. Funkcjonariusze powiadomili również Centralny Ośrodek Koordynacji Rozminowania we Wrocławiu, a do czasu przybycia saperów, będą zabezpieczać miejsce, w którym znajdują się niewybuchy – informuje Aneta Izworska z nowosądeckiej Policji.