Wiemy, jaka będzie nowa nazwa Akademii Nauk Stosowanych

Zmiana nazwy jest możliwa, bo uczelnia w lipcu tego roku otrzymała kategorię B plus, co daje jej zielone światło do prowadzenia badań naukowych, czy nadawania stopni naukowych jak doktor, czy doktor habilitowany. Tym samym ANS weszła w grono uczelni akademickich. O planowanej zmianie nazwy uczelnia poinformowała już w lipcu, jednak dopiero kilka dni temu senat podjął decyzję o tym, jak Akademia Nauk Stosowanych będzie się nazywać.
Zmiana nazwy jest też pewnego rodzaju przedsięwzięciem, bo musimy zmienić wszystkie pieczątki, wszystkie pisma, cały brand zewnętrzny musimy zmodyfikować. Dlatego też zostawiamy sobie czas na to, żeby to w ciągu tego najbliższego roku akademickiego to zrealizować. Od tego kolejnego będziemy chcieli już tę nazwę zmienić i ją wykorzystywać. A dlaczego patronką ma zostać Królowa Jadwiga? Senatorowie uznali, że jest ona związana z Sądecczyzną, więc chcąc to podkreślić. Szukając patronki, która byłaby patronką zacną i nobliwą, wybrano właśnie Królową Jadwigę – powiedział nam rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych Tomasz Zacłona.
Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodzi się na zmianę nazwy, będzie to już kolejna zmiana, jaka w ostatnich latach miała miejsce. W 2022 roku uczelnia dokonała zmiany z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Akademię Nauk Stosowanych.