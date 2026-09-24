Wiemy, jaka będzie nowa nazwa Akademii Nauk Stosowanych

Zmiana nazwy jest możliwa, bo uczelnia w lipcu tego roku otrzymała kategorię B plus, co daje jej zielone światło do prowadzenia badań naukowych, czy nadawania stopni naukowych jak doktor, czy doktor habilitowany. Tym samym ANS weszła w grono uczelni akademickich. O planowanej zmianie nazwy uczelnia poinformowała już w lipcu, jednak dopiero kilka dni temu senat podjął decyzję o tym, jak Akademia Nauk Stosowanych będzie się nazywać.

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Zmiana nazwy jest też pewnego rodzaju przedsięwzięciem, bo musimy zmienić wszystkie pieczątki, wszystkie pisma, cały brand zewnętrzny musimy zmodyfikować. Dlatego też zostawiamy sobie czas na to, żeby to w ciągu tego najbliższego roku akademickiego to zrealizować. Od tego kolejnego będziemy chcieli już tę nazwę zmienić i ją wykorzystywać. A dlaczego patronką ma zostać Królowa Jadwiga? Senatorowie uznali, że jest ona związana z Sądecczyzną, więc chcąc to podkreślić. Szukając patronki, która byłaby patronką zacną i nobliwą, wybrano właśnie Królową Jadwigę – powiedział nam rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych Tomasz Zacłona.

Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodzi się na zmianę nazwy, będzie to już kolejna zmiana, jaka w ostatnich latach miała miejsce. W 2022 roku uczelnia dokonała zmiany z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Akademię Nauk Stosowanych.