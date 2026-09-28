Dym nad Sądeckim Parkiem Etnograficznym, Służby ratunkowe ruszyły na miejsce

To nie było spokojne przedpołudnie dla pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej. To przez duże ćwiczenia, które w poniedziałek, 28 września zorganizowano na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego. W scenariuszu znalazło się kilka różnych historii, które w tym miejscu mogą wydarzyć się naprawdę.

Na początek strażacy musieli poradzić sobie z pożarem drewnianych budynków mieszkalnego i gospodarczego, w których znajdowało się też wyposażenie. Kiedy strażacy walczyli z ogniem okazało się, że w płonących budynkach były dwie osoby, którym udało się wydostać, ale zagubiły się w pobliskim lesie. Wtedy do akcji ruszyli policjanci i strażacy z psami ratowniczymi. Na tym jednak nie koniec, bo okazało się też, że szalejący ogień zagraża zabytkowemu wyposażeniu jednego z domów. Eksponaty szybko wyniesiono, zabezpieczono i przewieziono w bezpieczne miejsce.

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Ćwiczenia miały sprawdzić nie tylko współdziałanie służb ratunkowych, ale też możliwość szybkiego dojazdu różnymi pojazdami w okolice zabytkowych budynków, a także dostęp do wody, którą można wykorzystać do gaszenia pożarów. Ćwiczenia trwały w sumie kilka godzin.

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Sądecki Park Etnograficzny jest największym tego typu muzeum w Małopolsce. Prezentuje architekturę drewnianą i kulturę ludową Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków. Zabytkowe obiekty rozmieszczone są na około 20 hektarowym obszarze parku.

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