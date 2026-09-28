Wiedzą i potrafią więcej. Ratownicy GOPR z Krynicy przeszli kolejne szkolenie!

W sezonie zimowym górscy ratownicy z Krynicy najwięcej pracy mają na stokach narciarskich, których w Beskidzie Sądeckim jest sporo. Głównie w okolicach Krynicy i Tylicza. Dlatego przed każdym sezonem zimowym ratownicy GOPR organizują szkolenia na stacjach narciarskich

W ostatnich tygodniach ratownicy Grupy Krynickiej GOPR wzięli udział w dwóch takich szkoleniach. Sprawdzano przede wszystkim techniki ratunkowe, które są wykorzystywane w przypadku awaryjnego zatrzymania kolejki linowej.

Jedno szkolenie zorganizowano dla wszystkich ratowników, którzy są przewidziani do działań w takich właśnie akcjach. Natomiast w drugim brali udział ratownicy z sekcji operacyjnej Krynica i Piwniczna. Ćwiczenia zorganizowano na stacji Jaworzyna Krynicka.

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Ratownicy doskonalili techniki bezpiecznego dotarcia do osób znajdujących się na krzesełkach, a także ich ewakuacji na ziemię. Poza standardowymi wariantami ewakuacji, przećwiczono również nietypowy i wymagający scenariusz, uwolnienie paralotniarza uwięzionego na linie nośnej kolei.

Takie ćwiczenia pozwalają doskonalić współpracę zespołów i przygotować ratowników do skutecznego działania także w mniej typowych sytuacjach awaryjnych - informują ratownicy Krynickiej Grupy GOPR

Na terenie Beskidu Sądeckiego Krynicka Grupa GOPR zabezpiecza pasmo Radziejowej, pasmo Jaworzyny Krynickiej oraz pasmo leluchowskie. Natomiast w zachodniej części Beskidu Niskiego ratownicy z Krynicy zabezpieczają pasmo Hańczowskie, pasmo Magurskie oraz Góry Grybowskie

W całym 2025 roku ratownicy Grupy Krynickiej GOPR przeprowadzili 214 działań w górach oraz 538 interwencji na stokach narciarskich, które w sezonie zimowym ta grupa zabezpieczała. W 2025 roku ratownicy GOPR z Krynicy pomogli w sumie 217 osobom.

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