Umowa jest podpisana. Ruszają remonty dwóch mostów w Piwnicznej

Wybrane do remontu mosty co prawda nie znajdują się na głównych trasach w uzdrowisku, ale na osiedlach. Dlatego są bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców. Przeprawy były już mocno wysłużone, a co za tym idzie coraz mniej bezpieczne. Firma, która wygrała przetarg już może zaczynać roboty, bo umowa jest podpisana.

Cieszę się, że możemy realizować kolejne konkretne zadania, które służą mieszkańcom naszej gminy. Modernizacja mostów to inwestycja w bezpieczeństwo, trwałość naszej infrastruktury i komfort codziennego poruszania się po Piwnicznej-Zdroju. Przed nami kolejne zadania - mówi Tomasz Michałowski burmistrz Piwnicznej

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W planie jest między innymi remont i wzmocnienie przyczółków oraz skrzydeł, naprawa i zabezpieczenie płyty pomostu, oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcji, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej, a także montaż nowych balustrad.

Remonty wspomnianych mostów będą kosztować prawie 300 tysięcy złotych. Zgodnie z umowami prace mają się zakończyć do 20 grudnia tego roku. Piwniczna Zdrój planuje też remont innego mostu. Tym razem znacznie większego. W najbliższych latach nowy wygląd ma dostać słynny łukowy most nad rzeką Poprad w centrum miasta. Prace mają tam ruszyć w 2028 roku.

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