Umowa jest podpisana. Ruszają remonty dwóch mostów w Piwnicznej

Dariusz Ryś
2026-09-29 13:24

Dwa mosty na terenie gminy Piwniczna doczekają się remontów. Lokalny samorząd podpisał już umowę z firmą, która zajmie się pracami. Roboty będą kosztować prawie 300 tysięcy złotych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to remonty zakończą się w grudniu.

Widok z góry na Piwniczną-Zdrój z rzeką Poprad i mostem. O planowanych remontach przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Tomasz Michałowski burmistrz Piwnicznej Zdroju/ Facebook

Wybrane do remontu mosty co prawda nie znajdują się na głównych trasach w uzdrowisku, ale na osiedlach. Dlatego są bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców. Przeprawy były już mocno wysłużone, a co za tym idzie coraz mniej bezpieczne.  Firma,  która wygrała przetarg już może zaczynać roboty,  bo umowa jest podpisana.  

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Cieszę się, że możemy realizować kolejne konkretne zadania, które służą mieszkańcom naszej gminy. Modernizacja mostów to inwestycja w bezpieczeństwo, trwałość naszej infrastruktury i komfort codziennego poruszania się po Piwnicznej-Zdroju. Przed nami kolejne zadania - mówi Tomasz Michałowski burmistrz Piwnicznej

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W planie jest między innymi remont i wzmocnienie przyczółków oraz skrzydeł, naprawa i zabezpieczenie płyty pomostu, oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcji, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej, a także montaż nowych balustrad.

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Remonty wspomnianych mostów będą kosztować prawie 300 tysięcy złotych. Zgodnie z umowami prace mają się zakończyć do 20 grudnia tego roku.  Piwniczna Zdrój planuje też remont innego mostu.  Tym razem znacznie większego.  W najbliższych latach nowy wygląd ma dostać słynny łukowy most nad rzeką Poprad w centrum miasta.  Prace mają tam ruszyć w 2028 roku. 

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