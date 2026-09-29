Rusza remont parkingu przy szpitalu w Nowym Sączu

Prowizoryczny parking wyznaczony na terenie przy lądowisku dla śmigłowców w najbliższych miesiącach zmieni się nie do poznania. Za kilka dni ruszą tu prace remontowe. Teren ma zostać utwardzony, będzie też odwodnienie i powstaną miejsca postojowe. Remont szpital wykona z własnego budżetu. Prace mają kosztować około 1,3 miliona złotych i potrwają 70 dni.

Planowana jest budowa parkingu na 193 miejsca dla samochodów osobowych, w tym 10 dla samochodów osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że napływały do nas skargi, że po deszczu jest tam błoto, nie da się przejść, dyrekcja szpitala zdecydowała się na budowę parkingu. To będzie parking budowany z własnych środków. Szacowany koszt budowy parkingu to milion trzysta tysięcy złotych — mówi Agnieszka Zelek, rzeczniczka prasowa szpitala w Nowym Sączu.

Po remoncie parking będzie płatny. Na razie nie wiadomo, jakie będą ceny biletów. Opłaty mają być pobierane dopiero po nowym roku. Mają być one zbliżone do cen za postój na innych parkingach na terenie Nowego Sącza.