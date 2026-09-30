2,6 miliarda dla organizacji pozarządowych z 1,5% podatku. Ile pieniędzy trafiło do naszego regionu?

Bez tej pomocy wiele organizacji pożytku publicznego nie mogłoby funkcjonować, a co za tym idzie pomagać innym. Co roku taka pomoc to ogromny zastrzyk gotówki dla nich. W Nowym Sączu jedną z organizacji, która z 1,5% podatku zebrała najwięcej jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Na jego konto trafi 3 238 712,70 zł z 1,5%.

1,5% to jest bardzo istotne źródło finansowania naszych działań. Szczególnie cieszy ten przychód naszych podopiecznych, bo poprzednie lata pokazują, że zdecydowana większość tej kwoty to są przekazy celowe na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji naszych podopiecznych. Dostaliśmy dwa dni temu maila z urzędu skarbowego z rozpisem celów szczegółowych. Trwa księgowanie w tej chwili na subkonta podopiecznych, więc nie potrafię dzisiaj jeszcze powiedzieć, jak ten tort finansowy zostanie pokrojony. Podopiecznych w programie „Na Ratunek” mamy blisko 200 osób. Wydatki miesięczne średnio to jest 100-150 tysięcy miesięcznie, więc lwia ta część tych środków zostaje zamieniona na właśnie leczenie, rehabilitację, pokrycie kosztów dojazdów czy specjalisty, czy zakup specjalistycznego sprzętu dla naszych podopiecznych – powiedział nam Marcin Kałużny, prezes Sursum Corda.

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Również na inne organizacje z Nowego Sącza podatnicy chętnie przekazywali 1,5% podatku. Na przykład Sadeckiemu Hospicjum - 823 286,40 zł, Stowarzyszeniu Mam Głos, które w Nowym Sączu prowadzi schronisko dla zwierząt - 47 376,10 zł, Stowarzyszeniu Europa Donna – 26 013,60 zł, czy Nowosądeckiemu Towarzystwu Pomocy im. Brata Alberta - 23 430,70 zł.