Już wszystko jasne. Są wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Nowego Sącza

Głosowanie w 12 edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza trwało od 14 do 21 września. Do wyboru mieszkańcy mieli w sumie46 projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno zadanie osiedlowe.

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W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zagłosowały w sumie 2944 osoby. Po dokładnym sprawdzeniu i weryfikacji okazało się, że ważnych głosów jest 2805. Do realizacji mieszkańcy Nowego Sącza ie wybrali 38 projektów. W tym 1 ogólnomiejski i 37 osiedlowych.

Mówi Wiesława Jasińska z Biura Aktywności Obywatelskiej w Nowym Sączu

Projekt ogólnomiejski, który zdobył najwięcej głosów jest pod hasłem „Koalicja dla Nowego Sącza”. Zakłada remont infrastruktury drogowej, pieszej oraz rekreacyjnej na terenie Nowego Sącza, a także doposażenie placów zabaw, modernizację szkolnej infrastruktury sportowej oraz remont ogrodzenia przy instytucji kultury.

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Do realizacji w 2027 roku wybrano też 37 projektów osiedlowych. To między innymi budowa placów zabaw, remonty lokalnych ulic i chodników, doposażenie sali gimnastycznej, montaż stacji do naprawy rowerów czy stworzenie Alei Pamięci Sandecji. Na osiedlach będą też organizowane wycieczki, wyjazdy, spotkania integracyjne oraz warsztaty i zajęcia dla starszych i młodszych.

W ubiegłym roku w budżecie obywatelskim miasta Nowego Sącza zagłosowało 3185 osób. Głosów ważnych było 2995. Nowosądeczanie do realizacji wybrali 39 projektów, w tym 1 ogólnomiejski i 38 osiedlowych.

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