Chwila grozy na sądeckim osiedlu. Były groźby i kradzież!

Napastnicy zastraszyli wtedy mężczyznę ostrym narzędziem, a potem wtargnęli do jego mieszkania, z którego zabrali sprzęt elektroniczny i rower górski o łącznej wartości blisko 7 tysięcy złotych. Poszkodowany mężczyzna szybko o wszystkim powiadomił policję. Mundurowym udało się w kilka godzin namierzyć podejrzewanych, a potem ich zatrzymać.

35-letni mieszkaniec Nowego Sącza oraz 32-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego w prokuraturze rejonowej w Nowym Sączu usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz groźby bezprawnej, za co grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności - informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Kiedy to było? Arcytrudny quiz z dat dla prawdziwych rekinów show-biznesu Pytanie 1 z 10 W którym roku odbyła się premiera 1. edycji programu "Big Brother" w Polsce? 1999 2001 2005 Następne pytanie

W przypadku podejrzanych kara może być jednak wyższa, ponieważ obaj mężczyźni działali w warunkach recydywy. 35-latek wielokrotnej, a 32-latek podstawowej. Na wyrok zatrzymani poczekają w areszcie, gdzie sąd wysłał ich na 3 miesiące.

Policjantom z Nowego Sącza udało się też odzyskać niemal wszystkie przedmioty, które skradziono mieszkańcowi Nowego Sącza

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!