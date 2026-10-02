Kabaret Neo-Nówka wystąpi w Nowym Sączu!

Na trasie kabaretu znalazło się kilkadziesiąt polskich miast, w tym Nowy Sącz. W swoim najnowszym programie „Pokolenie DNA” biorą pod lupę współczesne społeczeństwo, analizują cechy i zależności ludzi między sobą. Wszystko jak zwykle z przymrożeniem oka. Mieszkańców Nowego Sącza czekają dwie godziny dobrego humoru.

Ogólnopolska trasa rozpoczęła się w Tarnowie, a zakończy 29 listopada we Wrocławiu. W Nowym Sączu popisy komików będzie można spotkać 17 października o godzinie 16:30 w hali MOSiR przy ulicy Nadbrzeżnej. Wejściówki na to wydarzenie będzie można kupić na platformie qualitim.pl, a także wygrać na antenie Radia Eska.