Kabaret Neo-Nówka wystąpi w Nowym Sączu!

Michał Rejduch
2026-10-02 7:15

Jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów wystąpi w Nowym Sączu. Trio wystawi swój najnowszy program „Pokolenie DNA”. Będzie można go zobaczyć 17 października w hali MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej.

Kabaret Neo-Nówka zaprasza na Pokolenie DNA. Grupa powraca z nowym programem!
Autor: QualiTiM, Neo-Nówka/ Materiały prasowe

Na trasie kabaretu znalazło się kilkadziesiąt polskich miast, w tym Nowy Sącz. W swoim najnowszym programie „Pokolenie DNA” biorą pod lupę współczesne społeczeństwo, analizują cechy i zależności ludzi między sobą. Wszystko jak zwykle z przymrożeniem oka. Mieszkańców Nowego Sącza czekają dwie godziny dobrego humoru.

Polecany artykuł:

Ogólnopolska trasa rozpoczęła się w Tarnowie, a zakończy 29 listopada we Wrocławiu. W Nowym Sączu popisy komików będzie można spotkać 17 października o godzinie 16:30 w hali MOSiR przy ulicy Nadbrzeżnej. Wejściówki na to wydarzenie będzie można kupić na platformie qualitim.pl, a także wygrać na antenie Radia Eska.

Ćwiczenia w Sądeckim Parku Etnograficznym
Galeria zdjęć 17
Nowy Sącz Radio ESKA Google News

ROLKI

nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
Kabaret Neo-nówka