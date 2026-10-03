Rusza sezon grzewczy. Kaloryfery w Nowym Sączu będą coraz cieplejsze!

Na włączenie ciepła zdecydowała się już duża część odbiorców, którzy są podłączeni do sieci nowosądeckiego MPEC. To między innymi największe spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale nie tylko. Nowosądecki MPEC przypomina, że o włączeniu kaloryferów nie decyduje sama spółka, ale właśnie zarządcy lub administratorzy bloków i budynków, które do miejskiej sieci są podłączone.

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Dlatego mieszkańcy, którzy chcą, aby w ich budynku zrobiło się cieplej, powinni zgłosić się właśnie do administratora i przekazać mu, że chcą włączenia ogrzewania. Następnie administrator składa w MPEC Nowy Sącz odpowiedni wniosek. Można go przesłać e-mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej - przypomina Paweł Kupczak prezes MPEC Nowy Sącz

Mówi Paweł Kupczak prezes MPEC Nowy Sącz

Władze MPEC Nowy Sącz zapewniają, że mają zgromadzone odpowiednie zapasy węgla i zrębki. Na bieżąco kupowany jest też gaz. Sprawdzono też wszystkie sieci oraz urządzenia, które odpowiadają za dostarczanie ciepła do odbiorców. Wiosną i latem przeprowadzono też wymagane remonty oraz konserwacje.

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Wiosna i lato były dla nas czasem intensywnej pracy. Przeprowadziliśmy konieczne przeglądy, prace konserwacyjne i techniczne, a także zrealizowaliśmy zaplanowane inwestycje związane z rozbudową sieci ciepłowniczej - dodaje Paweł Kupczak

W tym roku w wielu miejscach na terenie Nowego Sącza siec rozbudowano. To pozwoliło na podłączenie do miejskiego ciepła kolejnych odbiorców. Między innymi z ulicy Nawojowskiej, Węgierskiej, 29 listopada, Alei Wolności, Jagielońskiej czy Długosza. Dzięki tej rozbudowie na terenie miasta można było wyłączyć mniejsze kotłownie. Tak stało się na osiedlu Wólki, a także przy ulicy Sikorskiego.

Ciepło, które produkuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstaje z węgla, biomasy, a także gazu. Spółka ma też dwa zakłady, które przy okazji ciepła wytwarzają też energię elektryczną. Jeden jest w Nowym Sączu, a drugi w Starym Sączu.

Nowosądecki MPEC ogrzewa nie tylko miasto Nowy Sącz, ale też największe osiedle w Starym Sączu. Oprócz mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych MPEC Nowy Sącz dostarcza też ciepło do wielu urzędów, szkół, firm czy do nowosądeckiego szpitala. W sumie to ponad 600 różnych obiektów.

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