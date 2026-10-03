Rusza sezon grzewczy. Kaloryfery w Nowym Sączu będą coraz cieplejsze!

Dariusz Ryś
2026-10-03 11:09

Kotły nowosądeckiego MPEC ruszają pełną parą. To oznacza, że zaczyna się sezon grzewczy i kaloryfery w mieszkaniach będą coraz cieplejsze. Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie od razu, bo MPEC wysyła ciepło tylko tym odbiorcom, którzy go zamówią. Pierwsze zgłoszenia już są.

Logo MPEC Nowy Sącz na białej ścianie. O rozpoczęciu sezonu grzewczego w mieście przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Na włączenie ciepła zdecydowała się już duża część odbiorców, którzy są podłączeni do sieci nowosądeckiego MPEC. To między innymi największe spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale nie tylko. Nowosądecki MPEC przypomina, że o włączeniu kaloryferów nie decyduje sama spółka, ale właśnie zarządcy lub administratorzy bloków i budynków, które do miejskiej sieci są podłączone.  

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Dlatego mieszkańcy, którzy chcą, aby w ich budynku zrobiło się cieplej, powinni zgłosić się właśnie do administratora i przekazać mu, że chcą włączenia ogrzewania. Następnie administrator składa w MPEC Nowy Sącz odpowiedni wniosek. Można go przesłać e-mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej - przypomina Paweł Kupczak prezes MPEC Nowy Sącz

Mówi Paweł Kupczak prezes MPEC Nowy Sącz
Mediateka.pl

Władze MPEC Nowy Sącz zapewniają, że mają  zgromadzone odpowiednie zapasy węgla i zrębki. Na bieżąco kupowany jest też gaz. Sprawdzono też wszystkie sieci oraz urządzenia, które odpowiadają za dostarczanie ciepła do odbiorców. Wiosną i latem przeprowadzono też wymagane remonty oraz konserwacje.

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Wiosna i lato były dla nas czasem intensywnej pracy. Przeprowadziliśmy konieczne przeglądy, prace konserwacyjne i techniczne, a także zrealizowaliśmy zaplanowane inwestycje związane z rozbudową sieci ciepłowniczej - dodaje Paweł Kupczak

W tym roku w wielu miejscach na terenie Nowego Sącza siec rozbudowano. To pozwoliło na podłączenie do miejskiego ciepła kolejnych odbiorców. Między innymi z ulicy Nawojowskiej, Węgierskiej, 29 listopada, Alei Wolności, Jagielońskiej czy Długosza. Dzięki tej rozbudowie na terenie miasta można było wyłączyć mniejsze kotłownie. Tak stało się na osiedlu Wólki, a także przy ulicy Sikorskiego.

Ciepło, które produkuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstaje z węgla, biomasy, a także gazu. Spółka ma też dwa zakłady, które przy okazji ciepła wytwarzają też energię elektryczną. Jeden jest w Nowym Sączu, a drugi w Starym Sączu.

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Nowosądecki MPEC ogrzewa nie tylko miasto Nowy Sącz, ale też największe osiedle w Starym Sączu. Oprócz mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych MPEC Nowy Sącz dostarcza też ciepło do wielu urzędów, szkół, firm czy do nowosądeckiego szpitala. W sumie to ponad 600 różnych obiektów. 

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