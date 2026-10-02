ZUS wypłacił już czternastki. Pieniądze dostali emeryci i renciści także z regionu sądeckiego

W regionie, za który odpowiada ZUS w Nowym Sączu „czternastki” trafiły do około 157 tysięcy emerytów i rencistów. W sumie nowosądecki zakład wypłacił ponad 248 milionów złotych. Czternastki wypłacono razem z emeryturami i rentami w standardowych terminach. Seniorzy nie musieli składać żadnych wniosków. ZUS przyznał i wypłacił świadczenia automatycznie.

W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury wynosi 1978,49 złotych brutto. Otrzymały ją osoby, których emerytura lub renta nie przekraczała 2900 złotych brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 złotych. Przykładowo pobierający emeryturę w wysokości 3500 złotych brutto otrzyma czternastkę w wysokości 1378,49 złotych brutto - mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego

Mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego

ZUS nie wypłacił dodatkowego świadczenia, jeśli wynosiło ono mniej niż 50 złotych brutto. Oznacza to, że czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 złotych brutto. Świadczenie nie przysługuje także osobom, które na 31 sierpnia miały zawieszone prawo do wypłaty emerytury lub renty.

Kiedy to było? Arcytrudny quiz z dat dla prawdziwych rekinów show-biznesu Pytanie 1 z 10 W którym roku odbyła się premiera 1. edycji programu "Big Brother" w Polsce? 1999 2001 2005 Następne pytanie

Po zakończeniu wypłat ZUS rozpocznie wysyłkę decyzji o przyznaniu czternastej emerytury. Akcja ruszy na początku października. Zakład wyśle w całym kraju ponad 6 milionów decyzji. To oznacza, że trafią one do wszystkich osób, którym przyznał dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!