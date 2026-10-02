Nowy rok akademicki rozpoczęła Akademia Nauk Stosowanych

Łącznie około 3500 osób będzie w tym roku studiować na różnych kierunkach Akademii Nauk Stosowanych. W tym roku akademickim wraca kierunek lekarski, na który przyjęto 45 studentów. Inauguracja nowego roku odbyła się w auli ANS przy Alejach Wolności. Obecni na niej byli studenci, dziekani wydziałów, wykładowcy oraz władze uczelni.

Rozpoczynamy rok szczególny z tego względu, że już z tyłu głowy mamy przygotowania do obchodów jubileuszu, który się nam pojawi w przyszłym roku, czyli 30-lecia uczelni. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu student naprawdę będzie zaopiekowany. Dotyczy to infrastruktury, którą posiadamy. Mamy własny akademik przy ul. Długosza, który może pomieścić prawie 200 osób. W tym budynku otwarto Centrum Wsparcia dla studentów, gdzie dyżury swoje mają psychologowie, osoby odpowiedzialne za karierę, doradcy do spraw osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, aby ten student, jeżeli się pojawi konieczność jego wsparcia w tych zakresach, to miał taką możliwość – wyjaśnia rektor Akademii Nauk Stosowanych Józef Ciuła.

Polecany artykuł: Dwór z Wielogłów niebawem stanie w Sądeckim Parku Etnograficznym

Uczelnia cały czas rozbudowuje swoje laboratoria, powstają nowoczesne miejsca do nauki. W najbliżej przyszłości ANS chce dokończyć budowę nowego budynku, dla kierunków medycznych, który stanął na kampusie przy ul. Kościuszki.