Jabłkomat w Łącku cieszy cię coraz większą popularnością

Coraz większym powodzeniem cieszy się Jabłkomat w Łącku. To specjalne, zadaszone stoisko, na którym znajdziemy skrzynki z łąckimi jabłkami. Skorzystać może z niego każdy. Na pomysł jabłkomatu wpadł sadownik, Dawid Potoniec, który pomysł podpatrzył na Maderze. Po raz pierwszy jabłkomat pojawił się w zeszłym roku. To już drugi sezon jego działalności.

Byliśmy z żoną na wakacjach na Maderze. Tam właśnie przy jednej drodze stało właśnie coś takiego tylko z bananami. Też była skrzyneczka, żeby zapłacić i skorzystaliśmy wtedy i wpadliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, bierzemy worek, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj. Nasz punkt działa na zaufaniu przede wszystkim. Kradzieże czasami się zdarzają, ale jest to mały odsetek. Na szczęście bardzo dużo ludzi płaci i docenia to, że, mogą zjeść tutaj świeże jabłka prosto z sadu – powiedział nam Dawid Potoniec.

Jabłkomat w Łącku znajduje się przy drodze wojewódzkiej w pobliżu rynku.