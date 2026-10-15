Szpital w Nowym Sączu zyska specjalne łóżka dla rodziców małych pacjentów

Łącznie w całej Małopolsce pomoc trafi d pięciu szpitali. Będzie to 260 tysięcy złotych. Nowosądecka lecznicza z tej puli otrzyma 79 tysięcy. Kupi za to 33 takie rozkładane łóżka. Trafią one na trzy oddziały.

Piętnaście foteli będzie docelowo przeznaczone na oddział kliniczny pediatryczny, sześć na oddział otolaryngologii i dwanaście na oddział chirurgii dzieci. Bardzo cieszymy się, iż mamy takie wsparcie z Województwa Małopolskiego i dziękujemy. Te fotele pełnią taką funkcję, iż rodzic w nocy rozkłada go i może się położyć przy małym pacjencie. Jest to bardzo potrzebne, bo jak wiemy, mali pacjenci potrzebują wsparcia rodziców i chcemy przede wszystkim zadbać o tych małych pacjentów, którzy będą patrzeć na rodziców, którzy będą w komfortowych warunkach spędzać noce. Chodzi o to, żeby ci rodzice noc spędzali w komfortowych warunkach i byli wypoczęci rano – powiedziała Radiu Eska Agnieszka Zelek, rzeczniczka prasowa szpitala w Nowym Sączu.

Tu warto dodać, że podobne fotele szpital już posiada. W 2024 roku taki prezent szpitalowi zrobiła Fundacja Ronalda McDonalda, która przekazała 12 łóżek. Wszystkie trafiły na oddział pediatryczny. Pół roku później dostarczono pięć kolejnych.