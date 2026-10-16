Uwaga kierowcy. Będą duże utrudnienia na dwóch trasach powiatowych w regionie

W piątek, 16 października więcej czasu na dojazd do pracy czy szkoły muszą sobie zapewnić kierowcy, którzy jeżdżą powiatową trasą Kotów - Polany. Od godziny 07:00 do godziny 17:00 zamknięty będzie odcinek, który prowadzi przez miejscowość Kamianna, gdzie trwa przebudowa mostu. Zamknięty odcinek można ominąć drogą krajową numer 75 oraz drogą wojewódzką numer 981.
Na 16 października Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ma też ważne informacje dla kierowców, którzy jeżdżą powiatową trasą Ptaszkowa – Wojnarowa. Przez remont, który tam trwa zamknięte będą odcinki w miejscowościach Krużlowa Wyżna i Krużlowa Niżna. Główne prace zaplanowano tam między godziną 09:00, a 16:00. Zamknięte odcinki w Króżlowej Wyżnej i Niżnej będzie można ominąć drogą krajową numer 28 oraz drogami powiatowymi Paszyn – Mogilno – Krużlowa lub Grybów – Krużlowa.
Tego samego dnia, czyli w piątek 16 października utrudnienia będą też czekać na kierowców na powiatowej trasie Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała. Na remontowanym kawałku drogowcy będą wylewać ostatnią warstwę asfaltu. Dlatego od godziny 09:00 do godziny 18:00 droga w Wierchomli Wielkiej będzie zamknięta.
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