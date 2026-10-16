Uwaga kierowcy. Będą duże utrudnienia na dwóch trasach powiatowych w regionie

W piątek, 16 października więcej czasu na dojazd do pracy czy szkoły muszą sobie zapewnić kierowcy, którzy jeżdżą powiatową trasą Kotów - Polany. Od godziny 07:00 do godziny 17:00 zamknięty będzie odcinek, który prowadzi przez miejscowość Kamianna, gdzie trwa przebudowa mostu. Zamknięty odcinek można ominąć drogą krajową numer 75 oraz drogą wojewódzką numer 981.

Polecany artykuł: Szpital w Nowym Sączu zyska specjalne łóżka dla rodziców małych pacjentów

Na 16 października Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ma też ważne informacje dla kierowców, którzy jeżdżą powiatową trasą Ptaszkowa – Wojnarowa. Przez remont, który tam trwa zamknięte będą odcinki w miejscowościach Krużlowa Wyżna i Krużlowa Niżna. Główne prace zaplanowano tam między godziną 09:00, a 16:00. Zamknięte odcinki w Króżlowej Wyżnej i Niżnej będzie można ominąć drogą krajową numer 28 oraz drogami powiatowymi Paszyn – Mogilno – Krużlowa lub Grybów – Krużlowa.

Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? Dopasuj cytat do postaci w quizie! Pytanie 1 z 10 Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? "Słowo szlachcica kamieniem leży" Janosik Waluś Kwiczoł Jędruś Pyzdra Następne pytanie

Tego samego dnia, czyli w piątek 16 października utrudnienia będą też czekać na kierowców na powiatowej trasie Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała. Na remontowanym kawałku drogowcy będą wylewać ostatnią warstwę asfaltu. Dlatego od godziny 09:00 do godziny 18:00 droga w Wierchomli Wielkiej będzie zamknięta.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!