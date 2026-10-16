Kolejna duża akcja policji! Zatrzymano wiele poszukiwanych osób. Także w naszym regionie

Akcję pod hasłem „Poszukiwany” służby mundurowe w całym kraju przeprowadziły 12 i 13 października. Działania nie ominęły też Nowego Sącza i regionu Sądeckiego, gdzie zatrzymano aż 17 osób, które przed sądami czy zakładami karnymi się ukrywały. Na tej liście jest jeden obcokrajowiec.

Sądeccy funkcjonariusze zatrzymali 1 osobę, która była poszukiwana na podstawie listu gończego, 14 osób poszukiwanych na podstawie wydanych przez sądy nakazów doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz ustalili miejsce pobytu 2 osób poszukiwanych przez prokuraturę do dalszych czynności prawnych - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Finalnie 8 zatrzymanych zostało doprowadzonych do zakładu karnego, gdzie będą odbywać kary w wymiarze od 8 dni do 3,5 roku, a pozostałych 7 zatrzymanych w tym obywatel Słowacji, zapłaciło zaległe grzywny, dzięki temu mogli zostać na wolności.

W całej Małopolsce w ramach tej akcji zatrzymano w sumie 187 osób, w tym było 18 obcokrajowców. Do działań w całym regionie zaangażowano prawie 2,5 tysiąca funkcjonariuszy. W Nowym Sączu i regionie sądeckim w akcji pod hasłem „Poszukiwany” wzięło udział 176 policjantów.

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W Małopolsce podczas dwóch dni służby sprawdziły około 3400 adresów i miejsc, gdzie mogły ukrywać się osoby poszukiwane.

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