Sprawdź jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Dziś kolejna odsłona Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Takie punkty edukacyjne działają też w regionie sądeckim. Między innymi w gminie Grybów, Podegrodzie i Łącko.

Krajowy Trening Rodzinny jest okazją dla całych rodzin, żeby wspólnie zdobyć wiedzę, ale też praktyczne umiejętności, które pewnego dnia mogą zdecydować o ich bezpieczeństwie. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w tej kolejnej odsłonie Akademii OLiOC, organizowanej w punktach na terenie całej Małopolski. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Treningi są organizowane w szkołach, ale też innych punktach na terenie Małopolski. Między innymi w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych, ale nie tylko.

Podczas spotkań ze służbami będzie można nauczyć się rozpoznawania sygnałów alarmowych i właściwego reagowania na nie, eksperci podpowiedzą jak wskazać bezpieczne miejsce w domu i stworzyć rodzinny plan bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia. Dowiemy się też jak rozpoznawać niepokojące zdarzenia i na nie reagować – dodaje wojewoda

Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? Dopasuj cytat do postaci w quizie! Pytanie 1 z 10 Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? "Słowo szlachcica kamieniem leży" Janosik Waluś Kwiczoł Jędruś Pyzdra Następne pytanie

Krajowy Trening Rodzinny to kolejny, po Krajowym Treningu Pierwszej Pomocy i Krajowym Treningu Reagowania, etap ogólnopolskiego programu edukacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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