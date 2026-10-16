To będzie sobota w różowym kolorze. Przed nami Festiwal Zdrowia!

Dariusz Ryś
2026-10-16 17:06

Przy okazji zakupów będzie można zadbać o swoje zdrowie. Już w tą sobotę w Nowym Sączu rusza kolejny „Festiwal Zdrowia”, który organizują lokalne stowarzyszenia i fundacje. Na panie z miasta i regionu będą czekać bezpłatne badania profilaktyczne oraz porady specjalistów.

Cztery kobiety przy stoisku Festiwalu Zdrowia z różowymi akcentami. O akcji w Nowym Sączu przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Beata Frolich / Materiały prasowe

Festiwal Zdrowia zaplanowano na sobotę, 17 października w Galerii 3 Korony w Nowym Sączu. Specjalne stoiska znajdziemy na poziomie „0” od godziny 10:00 do 13:00. Data festiwalu nie jest przypadkowa, bo październik to miesiąc walki z rakiem piersi.

Na panie, które tego dnia pojawią się w galerii będą czekać zapisy na bezpłatne badania mammograficzne, zapisy na badania USG piersi, nauka samobadania piersi, badanie poziomu cukru we krwi, analiza skóry twarzy, porady dietetyczne czy porady kosmetologiczne – mówi Beata Frohlich ze stowarzyszenia Europa Donna w Nowym Sączu

Posłuchaj jednej z organizatorek festiwalu Beaty Frohlich
Mediateka.pl

Nie zabraknie też Różowego  Pilatesu. Każda z pań która będzie chciała spróbować swoich sił w zajęciach będzie mogła to zrobić za darmo. Wystarczy podać hasło Europa Donna lub mieć różowy element stroju sportowego.

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Przy okazji festiwalu będziemy przypominać, że badania przesiewowe w kierunku raka piersi ratują życie. Wczesne wykrycie choroby oznacza lepsze rokowania, szerszy wachlarz opcji terapeutycznych oraz większe szanse na powrót do zdrowia - dodaje Beata Frohlich

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Miesiąc Świadomości Raka Piersi, czyli tak zwany różowy październik na świecie obchodzony jest od 1985 roku. Natomiast 15 października jest Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

ROLKI