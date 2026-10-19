Stary Sącz sprawdzi przydomowe kompostowniki mieszkańców. Kontrole już ruszają!

Kontrole przydomowych kompostowników na terenie miasta i gminy Stary Sącz zaczynają się w poniedziałek, 19 października. W teren ruszą pracownicy urzędu miejskiego. Kontrolerzy będą mieli legitymację służbowe oraz imienne upoważnienie burmistrza Starego Sącza.

Kontrole będą dotyczyć wyłącznie nieruchomości, których właściciele zadeklarowali w deklaracji posiadanie kompostownika przydomowego oraz to czy są kompostowane w nim odpady biodegradowalne - informuje urząd miasta Starego Sącza

Urząd miasta Starego Sącza przypomina, że właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli.

W trakcie kontroli sprawdzane będzie faktyczne posiadanie przydomowego kompostownika oraz kompostowanie w nim odpadów biodegradowalnych. W trakcie kontroli może być sporządzana dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Po dokonanej kontroli właściciel nieruchomości otrzyma protokół pokontrolny - dodaje urząd miasta Starego Sącza

Jeżeli okaże się, że właściciel nieruchomości, który korzysta z ulgi nie ma kompostownika lub nie składuje w nim odpadów straci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miasto wyjaśnia, że z ulgi ponownie będzie można skorzystać, ale nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia, w którym wydano decyzję o utracie prawa do ulgi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie się wiązało z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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