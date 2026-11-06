MCK Sokół zaprasza na wyjątkowy festiwal

Michał Rejduch
2026-11-06 8:14

Rusza jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Przypomina on o ważnych datach i rocznicach dla miasta i dla Polski. W niedzielę w Nowym Sączu rozpocznie się festiwal Iubilei Cantus.

MCK Sokół w Nowym Sączu
Autor: Michał Rejduch MCK Sokół w Nowym Sączu

Festiwal od 1995 organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Co roku odbywa się on w listopadzie, miesiącu, który dla Nowego Sącza i Polski jest szczególny. To właśnie 8 listopada przypada rocznica lokacji Nowego Sącza i 11 listopada Święto Niepodległości. W tym roku festiwal zaplanowano od 8 do 14 listopada. W programie przewidziano szereg wyjątkowych wydarzeń.

 

Ideą jest upamiętnianie ważnych dla kraju i Nowego Sącza dat i rocznic. Taką symboliczną datą rozpoczęcia jest właśnie 8 listopada, czyli rocznica lokacji miasta. Będziemy świętować  też Święto Niepodległości, ale również jubileusz 70-lecia Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej — mówiła Agata Życzyńska z Sokoła.

Festiwal rusza w niedzielę, 8 listopada i potrwa do 14 listopada. Poniżej szczegółowy program wydarzenia

 

  • 8 listopada | niedziela | 18:00 – sala im. Lucjana Lipińskiego734. rocznica lokacji miasta SIOSTRY ŚWIGUT

  • 10 listopada | wtorek | 18:00 – sala im. Lucjana LipińskiegoATOM GOES FUNKYAtom String Quartet
  • 11 listopada | środa | 18:00 – sala im. Lucjana LipińskiegoŚwięto NiepodległościPERFORMANCE W IV AKTACH
  • 12 listopada | czwartek | 18:00 – sala im. Lucjana LipińskiegoGALA 70-LECIA ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJOrkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu pod batutą ppłka SG Leszka Mieczkowskiego

 

 

 

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