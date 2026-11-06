MCK Sokół zaprasza na wyjątkowy festiwal

Festiwal od 1995 organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Co roku odbywa się on w listopadzie, miesiącu, który dla Nowego Sącza i Polski jest szczególny. To właśnie 8 listopada przypada rocznica lokacji Nowego Sącza i 11 listopada Święto Niepodległości. W tym roku festiwal zaplanowano od 8 do 14 listopada. W programie przewidziano szereg wyjątkowych wydarzeń.

Ideą jest upamiętnianie ważnych dla kraju i Nowego Sącza dat i rocznic. Taką symboliczną datą rozpoczęcia jest właśnie 8 listopada, czyli rocznica lokacji miasta. Będziemy świętować też Święto Niepodległości, ale również jubileusz 70-lecia Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej — mówiła Agata Życzyńska z Sokoła.

Festiwal rusza w niedzielę, 8 listopada i potrwa do 14 listopada. Poniżej szczegółowy program wydarzenia

8 listopada | niedziela | 18:00 – sala im. Lucjana Lipińskiego734. rocznica lokacji miasta SIOSTRY ŚWIGUT

10 listopada | wtorek | 18:00 – sala im. Lucjana LipińskiegoATOM GOES FUNKYAtom String Quartet

11 listopada | środa | 18:00 – sala im. Lucjana LipińskiegoŚwięto NiepodległościPERFORMANCE W IV AKTACH

12 listopada | czwartek | 18:00 – sala im. Lucjana LipińskiegoGALA 70-LECIA ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJOrkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu pod batutą ppłka SG Leszka Mieczkowskiego