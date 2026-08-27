Zeroemisyjne autobusy ruszają w Małopolskę. Także do naszego regionu

Autobusy, które właśnie dołączyły do floty MLD kupiono u różnych dostawców. Pojazdy różnią się nie tylko sposobem zasilania, ale też długością. Te najdłuższe mają po 18 metrów i są przegubowe. Pozostałe mają od 10 do 12 metrów długości.

Autobusy są wyposażone między innymi w systemy kamer, które zastępują lusterka, monitoring wokół pojazdu, asystenta awaryjnego hamowania oraz inne systemy bezpieczeństwa. Wszystkie pojazdy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mają też rozbudowany system informacji pasażerskiej.

Chcemy, aby każda podróż była nie tylko wygodniejsza, ale także bardziej przyjazna dla środowiska. Te 20 pojazdów to wyraźny sygnał, że zeroemisyjny transport staje się w Małopolsce codziennością - mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Autobusy, które dla MLD zakupiono teraz będą pojawiały się w różnych rejonach Małopolski. Także na trasach, które MLD obsługują w okolicach Nowego Sącza.

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Małopolskie Linie Dowozowe są częścią spółki Koleje Małopolskie. Pierwsze autobusy MLD na trasę wyjechały 1 stycznia 2015 roku. Dziś sieć Małopolskich Linii Dowozowych obejmuje już 75 linii z których w 2025 roku skorzystało ponad 5 mln pasażerów.

W naszym regionie autobusy MLD kursują między innymi pomiędzy Tarnowem, a Nowym Sączem, Bochnią, a Limanową, Nowym Sączem i Nowym Targiem czy Tarnowem i Wysową. Jest też jedna linia międzynarodowa, która z Podhala prowadzi do słowackiego Popradu.

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