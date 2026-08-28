Zespół Szkół Akademickich i WSB-NLU podpisały porozumienie o współpracy

Dokument podpisali w minioną środę, 26 sierpnia rektor WSB-NLU dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU oraz dyrektor Zespołu Szkół Akademickich, Bogusław Kołcz. Porozumienie zakłada wykorzystanie potencjału akademickiego WSB-NLU. Uczniowie szkoły będą mogli brać udział w wykładach, warsztatach, seminariach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię. Planowane są również wspólne projekty edukacyjne i naukowe. Podnoszona ma być też kwalifikacja nauczycieli uczących w szkole.

Angażując się w rozwój Zespołu Szkół Akademickich, chcemy połączyć jego bogatą tradycję i wypracowane przez lata wartości z możliwościami, jakie daje współczesna edukacja. Świat zmienia się dziś niezwykle szybko – nowe technologie, sztuczna inteligencja i cyfryzacja zmieniają sposób, w jaki uczymy się, pracujemy i zdobywamy wiedzę. Chcemy, aby uczniowie tej szkoły nie tylko nadążali za tymi zmianami, ale byli przygotowani do świadomego korzystania z nowych możliwości i tworzenia własnej przyszłości. Potencjał WSB-NLU – nasi wykładowcy, eksperci i zaplecze akademickie – ma im w tym realnie pomagać. Zależy nam, aby tradycja i nowoczesność wzajemnie się tutaj uzupełniały – podkreśla rektor WSB-NLU, dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU.

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Pierwsze efekty współpracy są już widoczne. Rozpoczęto prace związane z odnowieniem budynku oraz poprawą estetyki i bezpieczeństwa w szkole. To początek kolejnych inicjatyw obejmujących m.in. infrastrukturę, bezpieczeństwo oraz modernizację przestrzeni szkolnej. Nowa współpraca ma być widoczna zarówno w codziennym funkcjonowaniu szkoły, jak i w jej ofercie edukacyjnej. Pierwsze wspólne przedsięwzięcia będą realizowane już w roku szkolnym 2026/2027.