Młodzi sądeczanie zaczęli rok szkolny. Jakie są nastroje? [AUDIO]

Nowy rok szkolny w Nowym Sączu
Ten rok szkolny przynosi ze sobą wiele zmian. Jedną z najważniejszych jest zakaz używania smartfon w szkołach podstawowych. Kolejna to zmiany w szkolnych stołówkach. Obiady mają być mniej tłuste. Na talerzach ma się pojawiać więcej warzyw, ryb i potraw gotowanych, lub pieczonych, a mniej smażonych. Nowy rok szkolny to również wyzwania związane z nauką. Tegoroczni maturzyści, których spotkaliśmy na ulicach Nowego Sącza, powiedzieli nam, że od samego początku trzeba zabrać się za naukę. A jak do nowego roku szkolnego podchodzą uczniowie podstawówek z Nowego Sącza?
Rok szkolny potrwa do 25 czerwca. Po drodze będzie kilka wolnych dłuższych lub krótszych. Pierwsze wypadnie 14 października, to Święto Edukacji Narodowej, potem 11 listopada. Dalej przerwa świąteczno – noworoczna, która potrwa dwa tygodnie, potem dwutygodniowe ferie zimowe w lutym. Następnie przerwa świąteczna wielkanocna. W maju wypadają dwa długie weekendy. Łącznie w tym roku szkolnym uczniowie będą mieć 188 dni zajęć i 177 dni bez zajęć lekcyjnych.