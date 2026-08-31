Ponad 150 różnych kół zainteresowań. Ruszają zapisy na nowy rok szkolny w Pałacu Młodzieży!

W ofercie na nowy rok szkolny znalazło się ponad 15 różnych kół zainteresowań. Coś dla siebie znajda tu najmłodsi, ale też uczniowie szkół podstawowych oraz średnich z Nowego Sącza. Oferta jest bardzo bogata. Są zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne, akrobatyczne, ale też takie, w których stawia się na nowoczesne technologie, druk 3D, czy nowe formy mediów jak TikTok, Instagram i inne media społecznościowe, a także prace ze sztuczną inteligencją.

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W pierwszym tygodniu września w Pałacu Młodzieży odbędzie się II etap rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2026/27. Na dzieci i młodzież w wieku 5 – 19 lat czekają nauczyciele Pałacu, którzy odpowiedzą na pytania, udzielą rady i zapiszą do prowadzonych przez siebie grup. Wiele młodych osób zapisało się już na zajęcia w czasie pierwszego etapu rekrutacji, który miał miejsce w czerwcu. Zrobiły to przede wszystkim dzieci i młodzież pragnące kontynuować zajęcia, ale była także spora grupa nowych kandydatów. W związku z tym niektóre grupy zainteresowań mają już prawie pełny skład i zapisanie się do nich będzie niemożliwe. Na zajęcia do Pałacu Młodzieży mogą zapisać się dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, mieszkający lub uczęszczający do nowosądeckich szkół. Rodzice i opiekunowie dzieci, szczególnie tych w wieku 5-7 lat, powinni wziąć pod uwagę specyfikę grup i ograniczeń wiekowych. Przed złożeniem deklaracji, należy porozmawiać z nauczycielem prowadzącym zajęcia i upewnić się, że dziecko może zostać przyjęte do grupy – informuje na swojej stronie Pałac Młodzieży.

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Zapisy na nowy rok szkolny odbywać się będą od 1 do 4 września w godzinach od 15 do 18 w siedzibie Pałacu Młodzieży przy Rynku 14. Na zapisy należy ze sobą zabrać kserokopie Karty Nowosądeczanina oraz dyplomów konkursowych, osiągnięć, oraz oświadczenie Rodzica potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkół nowosądeckich.