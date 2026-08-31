Obwodnica Limanowej. Aż 12 firm chce budować nową drogę

Obwodnica Limanowej ma mieć prawie 6 kilometrów długości. Będzie to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w każdym kierunku oraz pasami awaryjnymi. GDDKiA na budowę tej trasy chce wydać prawie 400 milionów złotych. Wszystkie oferty, które wpłynęły od wykonawców mieszczą się w tym budżecie.

W ramach budowy południowego obejścia Limanowej zbudujemy miedzy innymi dwa ronda, estakady i wiadukty. Trasa rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Krakowskiej z Łokietka przed mostem na Sowlince, a zakończy w pobliżu skrzyżowania ulicy Kościuszki z Agrestową - informuje Anna Bałdyga z GDDKiA w Krakowie

Nowa droga będzie miała dwa pasy o szerokości 3,5 m każdy, po jednym w obu kierunkach. Będzie to droga główna ruchu przyspieszonego. Przy tej okazji powstanie też szereg innych obiektów. Między innymi dwa mosty, dwa skrzyżowania, cztery przejazdy pod obwodnicą, a także dodatkowe drogi lokalne.

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Odcinek drogi krajowej numer 28, który biegnie przez centrum Limanowej jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem w Małopolsce poza fragmentem, który prowadzi przez Nowy Sącz. Codziennie przez Limanową przejeżdża prawie 20 tysięcy pojazdów.

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Dzięki nowej trasie kierowcy będą mogli szybko i wygodnie ominąć centrum miasta. To wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Limanowej. Szczególnie pieszych. Mniej zanieczyszczeń będzie też trafiać do powietrza.

Obwodnica Limanowej powstanie w ramach rządowego programu pod hasłem „100 obwodnic”. W województwie małopolskim takich dróg zaplanowano w sumie siedem.

Najbardziej zaawansowana jest obwodnica Wadowic, dla której wybraliśmy wykonawcę robót. Dla dróg omijających centra Piwnicznej-Zdroju, Nowego Targu i Makowa Podhalańskiego złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji środowiskowych. W tym roku planujemy także złożyć wniosek o taką decyzję dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini. Kontynuujemy prace związane z poszukiwaniem możliwych przebiegów wschodniej obwodnicy Tarnowa - dodaje Anna Bałdyga z GDDKiA w Krakowie

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