Obwodnica Limanowej. Aż 12 firm chce budować nową drogę

Dariusz Ryś
2026-08-31 14:00

Nowe informacje związane z budową obwodnicy Limanowej ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA właśnie otworzyła oferty, które przesłały firmy zainteresowane projektowaniem i budową nowej drogi. O kontrakt walczy 12 wykonawców. Teraz trwa sprawdzanie dokumentów.

Tablica wjazdowa do miejscowości Limanowa przy drodze. O budowie nowej obwodnicy przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Obwodnica Limanowej ma mieć prawie 6 kilometrów długości. Będzie to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w każdym kierunku oraz pasami awaryjnymi. GDDKiA na budowę tej trasy chce wydać prawie 400 milionów złotych. Wszystkie oferty, które wpłynęły od wykonawców mieszczą się w tym budżecie.

W ramach budowy południowego obejścia Limanowej zbudujemy miedzy innymi dwa ronda, estakady i wiadukty. Trasa rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Krakowskiej z Łokietka przed mostem na Sowlince, a zakończy w pobliżu skrzyżowania ulicy Kościuszki z Agrestową - informuje Anna Bałdyga z GDDKiA w Krakowie

Nowa droga będzie miała dwa pasy o szerokości 3,5 m każdy, po jednym w obu kierunkach. Będzie to droga główna ruchu przyspieszonego. Przy tej okazji powstanie też szereg innych obiektów. Między innymi dwa mosty, dwa skrzyżowania, cztery przejazdy pod obwodnicą, a także dodatkowe drogi lokalne.

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