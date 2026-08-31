Szkoły z Nowego Sącza są przygotowane na rozpoczęcie roku

Ogromne zainteresowanie szkołami średnimi w Nowym Sączu. Chętnych było tak dużo, że miasto uruchomiło cztery dodatkowe oddziały klas pierwszych. W tym roku do szkół średnich będzie uczęszczać 9682 uczniów. Z czego 2461 uczyć się będzie w klasach pierwszych. Nieco mniej uczniów pójdzie do szkół podstawowych – to 7245 osób, w tym 768 w klasach pierwszych.

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W szkołach średnich uruchomiliśmy o cztery oddziały więcej niż rok temu. Do tych szkół chodzi młodzież z Nowego Sącza, ale też z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego. Mamy również uczniów z Podhala mieszkające w internatach. Nasze szkoły mają wysoki poziom nauczania – wyjaśnia Bożena Borkowska, zastępca prezydenta Nowego Sącza.

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Miasto zakończyło już remonty w szkołach. Pozostają jedynie drobne prace porządkowe, które nie będą przeszkadzać uczniom w nauce. W placówkach widać zbliżający się niż demograficzny. W miejskich przedszkolach jest nadal wolnych 120 miejsc dla dzieci.