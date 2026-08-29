To już ostatni weekend wakacji. Uwaga na drogach, bo ruch będzie większy

W ostatni weekend wakacji na drogach będzie też więcej policjantów. To po to, żeby zminimalizować liczbę zdarzeń drogowych oraz ich skutków. Tam, gdzie będzie to konieczne policjanci będą kierować ruchem i ułatwiać przejazd samochodów. Taryfy ulgowej nie będzie dla tych, którzy będą zapominać o przepisach.

Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych czy prowadzą pod wpływem alkoholu lub narkotyków - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Podczas ostatniego weekendu wakacji wiele osób będzie pokonywać dziesiątki, a nawet setki kilometrów z miejsca wakacyjnego wypoczynku do domu. Dlatego policja przypomina kilka podstawowych zasad, które zagwarantują bezpieczną podróż.

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Przed wyruszeniem w trasę, skontrolujmy stan techniczny swojego samochodu. Siadając za kierownicą bądźmy trzeźwy. Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa na pogorszenie koncentracji i refleksu, mogąc skutkować tragicznym wypadkiem. Zawsze zapinajmy pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewoźmy w fotelikach. Pamiętajmy, że droga to nie miejsce na brawurę, dlatego zdejmij nogę z gazu i przestrzegaj przepisów. Róbmy regularne przerwy na odpoczynek - dodaje Aneta Izworska

W zaplanowaniu trasy pomogą też zarządcy poszczególnych dróg. Na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „serwis dla kierowców” można znaleźć aktualne informację o warunkach na drodze oraz informacje o wszelkich utrudnieniach. Całodobowo działa też informacja drogowa GDDKiA. Można dzwonić pod numer 19 111. Podobne informacje, ale o drogach wojewódzkich znajdziemy w zakładce „utrudnienia w ruchu” na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Jeżeli z wakacji będziemy wracać autobusem lub pociągiem, pilnujmy swoich rzeczy osobistych, bagażu, pieniędzy i dokumentów, bo w takich miejscach mogą pojawiać się złodzieje.

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