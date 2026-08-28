Przed nami Krajowy Trening Reagowania. Sprawdź jak zachować się w kryzysowych sytuacjach!

Specjalnych punktów edukacyjnych nie zabraknie także w Małopolsce. W naszym regionie będzie ich ponad 50. Między innymi w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, ale też w Limanowej, Gorlicach, Zakopanem, Brzesku czy Bochni.

Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Na mieszkańców będą tam czekać przede wszystkim strażacy PSP i OSP, którzy podpowiedzą jak zachować się w kryzysowych sytuacjach i gdzie szukać pomocy. Nie tylko chodzi o zagrożenia związane z wojną, ale też o powodzie, wichury czy inne niebezpieczne zdarzenia.

Zapraszam wszystkich mieszkańców, by w praktyczny sposób sprawdzić swoje przygotowanie, poznać zasady właściwego postępowania i zdobyć umiejętności, które w sytuacji kryzysowej mogą mieć kluczowe znaczenie. Bezpieczeństwo to nie tylko odpowiednio przygotowane służby i infrastruktura, ale również wiedza, świadomość i gotowość każdego z nas do właściwego działania w sytuacji zagrożenia. – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Podczas Krajowego Treningu Reagowania będzie też można dowiedzieć się jak sprawnie korzystać z oficjalnych kanałów informacyjnych, które mogą nam się przydać. Chodzi o Alerty RCB czy komunikaty wysyłane w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania.

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