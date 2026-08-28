"Zabierz worek, zostaw foliówkę" Kolejna ekologiczna akcja w Nowym Sączu

Dariusz Ryś
2026-08-28 14:00

Kolejną akcje, która promowała ekologiczny styl życia zorganizowano w Nowym Sączu. Tym razem na jednym z miejskich bazarów. Na Maślanym Rynku można było spotkać pracowników urzędu, którzy rozdawali ekologiczne torby na zakupy. Chętnych na taki prezent nie brakowało.

Wiceprezydent Bożena Borkowska rozdaje ekotorby na Maślanym Rynku. O akcji w Nowym Sączu przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

W taki sposób pracownicy nowosądeckiego ratusza namawiali kupujących, żeby zrezygnowali z tradycyjnych jednorazowych foliówek, a na zakupy zabierali torby, które można użyć wiele razy. W sumie takich siatek na Maślanym Rynku rozdano kilkadziesiąt. Do akcji przyłączyła się też wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska.

Polecany artykuł:

W ten prosty sposób ograniczamy ilość jednorazowego plastiku, promujemy ekologiczne i odpowiedzialne zakupy i dbamy o nasze środowisko – mówi Bożena Borkowska wiceprezydent Nowego Sącza

Posłuchaj organizatorów akcji i mieszkańców miasta
Mediateka.pl

Siatki, które rozdawano mieszkańcom są ekologiczne i oddychające. Idealnie nadają się do pakowania warzyw i owoców, ale też innych produktów. Można je wykorzystać podczas kolejnych zakupów zamiast jednorazowych foliówek.

Quiz: miejsca z "Rancza". Rozpoznasz je po zdjęciach? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 11
Na zdjęciu znajduje się
Tak zmieniły się Wilkowyje. Jeruzal po ponad 20 lat olśniewa fanów

Takie ekologiczne akcje dla swoich mieszkańców Nowy Sącz organizuje bardzo często. Na przykład przed Bożym Narodzeniem za zużyte baterie lub akumulatorki można było dostać choinkę. Była też wymiana przestarzałych żarówek na nowe, energooszczędne. Natomiast wiosną tego roku także za zużyte baterie można było dostać sadzonki drzewek i roślin ozdobnych, które oczyszczają powietrze.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!