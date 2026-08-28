"Zabierz worek, zostaw foliówkę" Kolejna ekologiczna akcja w Nowym Sączu

W taki sposób pracownicy nowosądeckiego ratusza namawiali kupujących, żeby zrezygnowali z tradycyjnych jednorazowych foliówek, a na zakupy zabierali torby, które można użyć wiele razy. W sumie takich siatek na Maślanym Rynku rozdano kilkadziesiąt. Do akcji przyłączyła się też wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska.

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W ten prosty sposób ograniczamy ilość jednorazowego plastiku, promujemy ekologiczne i odpowiedzialne zakupy i dbamy o nasze środowisko – mówi Bożena Borkowska wiceprezydent Nowego Sącza

Posłuchaj organizatorów akcji i mieszkańców miasta

Siatki, które rozdawano mieszkańcom są ekologiczne i oddychające. Idealnie nadają się do pakowania warzyw i owoców, ale też innych produktów. Można je wykorzystać podczas kolejnych zakupów zamiast jednorazowych foliówek.

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Takie ekologiczne akcje dla swoich mieszkańców Nowy Sącz organizuje bardzo często. Na przykład przed Bożym Narodzeniem za zużyte baterie lub akumulatorki można było dostać choinkę. Była też wymiana przestarzałych żarówek na nowe, energooszczędne. Natomiast wiosną tego roku także za zużyte baterie można było dostać sadzonki drzewek i roślin ozdobnych, które oczyszczają powietrze.

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