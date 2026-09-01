W śladzie dawnej linii kolejowej Nowy Sącz – Chabówka w gminie Limanowa powstanie ścieżka rowerowa?

Władze gminy Limanowa uważają, że stworzenie 6- kilometrowej ścieżki w śladzie dawnej linii kolejowej Nowy Sącz – Chanówka, to świetny pomysł. To mogłaby być ogromna atrakcja dla mieszkańców i turystów, a także magnes, który w ten rejon przyciągnąłby nowe osoby. Trasa jest bardzo widokowa. Władze gminy Limanowa nie ukrywają, że mają plany budowy w starotorzu ścieżki pieszo – rowerowej. Jednak wszystko zależy od tego, komu PKP PLK przekaże grunty. Czy gminie, czy starostwu powiatowemu w Limanowej.

Zabiegaliśmy o to już wcześniej, dlatego niektóre obiekty inżynieryjne, które były już wykorzystywane przez kolej, zostaną odnowione. My nie mamy tego typu atrakcji. Byłaby to przepiękna inwestycja dla mieszkańców, dla turystów. To jest marzenie, żeby można było ponad 6 km przejechać po takim terenie. Pierwszy krok to trzeba wejść w posiadanie tego gruntu. Na razie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie grunt przekazany gminie, czy powiatowi – powiedział Radiu Eska Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa.

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PKP PLK przekazało nam, że zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę wykonawcy zajmują się remontem i zabezpieczeniem niektórych obiektów inżynieryjnych, znajdujących się przy starotorzu linii kolejowej nr 104. Chodzi o cztery mosty i jeden przepust. Prace przy tych obiektach są obecnie na końcowym etapie.