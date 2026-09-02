Coraz bliżej przebudowy Rynku Maślanego. Miasto ogłosiło przetarg i szuka wykonawcy prac

Na oferty miasto czeka do 29 września. Jest to przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Firma, która wygra przetarg, będzie musiał skompletować cała dokumentacje do przebudowy, w tym wszystkie pozwolenia. Prace mają być podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich bezie wyprostowanie ulicy Sobieskiego. Ten etap ma ruszyć jeszcze tej jesieni.

W kolejnym etapie rewitalizacji ma być poddany plac targowy, razem z otoczeniem, czyli budynkami po dawnej straży pożarnej, budowa podziemnego parkingu na około 200 miejsc postojowych. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Na czas remontu placu targowego kupcy przeniosą się na teren Starej Sandecji. Ma tak się stać na przełomie 2026 i 2027 roku.