Coraz bliżej przebudowy Rynku Maślanego. Miasto ogłosiło przetarg i szuka wykonawcy prac

Michał Rejduch
2026-09-02 9:28

Jest przetarg na projekt i przebudowę Rynku Maślanego w Nowym Sączu. Inwestycja ma kosztować 90 milionów złotych. Ponad 56 milionów złotych miasto dostanie z Unii Europejskiej. Targowisko ma zmienić się nie do poznania.

Rynek Maślany w Nowym Sączu
Autor: Michał Rejduch Rynek Maślany w Nowym Sączu

Na oferty miasto czeka do 29 września. Jest to przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Firma, która wygra przetarg, będzie musiał skompletować cała dokumentacje do przebudowy, w tym wszystkie pozwolenia. Prace mają być podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich bezie wyprostowanie ulicy Sobieskiego. Ten etap ma ruszyć jeszcze tej jesieni.

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W kolejnym etapie rewitalizacji ma być poddany plac targowy, razem z otoczeniem, czyli budynkami po dawnej straży pożarnej, budowa podziemnego parkingu na około 200 miejsc postojowych. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Na czas remontu placu targowego kupcy przeniosą się na teren Starej Sandecji. Ma tak się stać na przełomie 2026 i 2027 roku.

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