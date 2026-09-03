Policja podsumowała wakacje w regionie. Czy było bezpiecznie?

Najwięcej pracy w minione wakacje jak zwykle mieli policjanci z ruchu drogowego, którzy dbali o bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W sumie od 26 czerwca do 31 sierpnia policjanci z nowosądeckiej drogówki przeprowadzili ponad 4,5 tysiąca kontroli.

W tym czasie na terenie miasta i powiatu doszło do 534 zdarzeń drogowych. Było 101 wypadków i 433 kolizje, w których 116 osób zostało rannych. Co ważne podczas wakacji na drogach Sądecczyzny nikt nie zginą. Policjanci wyeliminowali z ruchu 86 nietrzeźwych kierujących - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Dla porównania. Podczas ubiegłorocznych wakacji na Sądecczyźnie odnotowano 488 zdarzeń drogowych. Były to 84 wypadki i 404 kolizje, w których zginęły 2 osoby, a 98 zostało rannych. Policjanci podczas ubiegłorocznych wakacji zatrzymali 83 nietrzeźwych kierowców.

W całej Małopolsce od 26 czerwca do 30 sierpnia doszło do 594 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 679 zostało rannych. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 70 ofiar wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 69 zostało rannych.

W czasie wakacji małopolscy policjanci skontrolowali prawie 89 tysięcy pojazdów i wykryli niemal 70 tysięcy wykroczeń. Prawie tysiąc kierowców straciło prawa jazdy, w tym 349 za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Małopolscy policjanci zatrzymali też 4139 dowodów rejestracyjnych, w tym 1783 za nieprawidłowy stan techniczny. Mundurowi wykryli 2716 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 25 przypadków niewłaściwego przewozu dzieci. Na zawartość alkoholu i narkotyków w organizmie przebadanych zostało ponad 271 tysięcy kierujących. Wpadło 1474, którzy jechali na podwójnym gazie, a 47 pod wpływem narkotyków. - informują małopolscy policjanci

Przez całe wakacje policjanci sprawdzali też czy osoby, które mają mniej niż 16 lat stosują się do obowiązku korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. Od 3 czerwca w całej Małopolsce namierzono 140 osób, które kasku nie miały.

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Podczas ubiegłorocznych wakacji w Małopolsce doszło do 559 wypadków, w których zginęły 22 osoby, a 640 zostało rannych. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 doszło do 71 wypadków, w których 2 dzieci zginęło, a 69 zostało rannych.

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