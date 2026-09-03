Niezamknięte na klucz drzwi to okazja dla złodzieja! Przypomina policja

O tym, że niezamknięte na klucz drzwi do domu czy mieszkania to okazja dla złodzieja przekonały się ostatnio dwie mieszkanki Sądecczyzny. Panie straciły torebki, które były w pobliżu wejścia do mieszkania. Razem z torebkami zniknęły też pieniądze.

Z przekazanych przez nie informacji wynikało, że nieznani sprawcy weszli do ich domów przez niezamknięte na klucz drzwi. Wykorzystując chwilową nieuwagę mieszkańców, zabrali znajdujące się w pobliżu wejścia torebki. Jedna z pokrzywdzonych straciła smartfona i dokumenty, z kolei druga gotówkę w kwocie 2 tysięcy złotych - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Teraz policjanci pracują nad ustaleniem sprawców tych kradzieży. Przy tej okazji proszą też, by nie zostawiać otwartych drzwi do domów i mieszkań. Nawet wtedy gdy jesteśmy w środku.

Głośna muzyka, zajęcie się obowiązkami czy drzemka po ciężkim dniu często sprawiają, że nie słyszymy, kiedy ktoś naciśnie klamkę i wejdzie do mieszkania. Także wychodząc na chwilę do piwnicy, sąsiada czy wyrzucić śmieci też należy zamknąć drzwi na klucz - przypomina Aneta Izworska

QUIZ. Wyjątkowo wtorkowy test z wiedzy ogólnej. Na 1 września konwencja szkolna! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy oczywiście od języka polskiego. Jak miała na imię ukochana Stanisława Wokulskiego w "Lalce"? Barbara Anna Izabela Następne pytanie

Dodatkowo warto pamiętać, żeby nie pozostawiać torebek, portfeli, telefonów czy kluczyków do samochodu na komodach i półkach w pobliżu drzwi wejściowych, ponieważ złodziejowi wystarczy dosłownie kilkanaście sekund, aby wejść do mieszkania i ukraść przedmioty, które znajdą się w zasięgu jego ręki.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!