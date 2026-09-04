Jest decycja Ministerstwa Zdrowia o zwiększeniu limintu na kierunku lekarskim w Nowym Sączu

Michał Rejduch
2026-09-04 10:10

Więcej studentów na kierunek lekarski niż planowano przyjmie w nowym roku Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. Ministerstwo zdrowia podniosło limit do 45 osób. Chętnych jest bardzo dużo.

Dłoń w niebieskiej rękawiczce trzyma stetoskop. O limicie miejsc na lekarskim w ANS przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: pixabay.com/ CC0 3.0

Wyższy limit przyjęć na kierunek lekarski ANS w Nowym Sączu 

Początkowo limit wynosił 30 osób na pierwszym roku. Decyzja o zwiększeniu limitu zapadła w Ministerstwie Zdrowia kilka dni temu, ale dopiero teraz uczelnia podała tę informację publicznie. Kierunek lekarski wraca po trzech latach na tę uczelnię. Podczas rekrutacji zainteresowanie było ogromne. Papiery złożyło ponad 800 osób. Większość nie spełniła wymogów formalnych. Do wstępnego wpisu przyjęto 313 osób, kolejne 117 dostało negatywną decyzję ze względu na niespełnienie wymogów punktowych. Na liście osób, która będzie starać się o przyjecie na kierunek lekarski, znalazło się ponad 190 osób. Podniesienie limitu pozwoli nie tylko na przyjęcie większej liczby studentów.

Polecany artykuł:

Większy limit pozwala nam nie tylko zaabsorbować większą liczbę osób w regionie, ale przede wszystkim chodzi o to, że ułatwia proces kształcenia, pozwala zatrudnić kadrę, pozwala zrealizować zajęcia. Więc chcąc kształcić na takim pełnym poziomie i rozwijać kadrę, no to my ten limit dobrze, że mamy większy. Też nie zapominajmy, że ten kierunek jest kierunkiem bardzo trudnym i bardzo wymagającym, część osób po prostu tego kierunku nie kończy. Mamy bardzo bogatą kadrę. Jest to, dziewięciu profesorów tytularnych, około dwudziestu doktorów habilitowanych, pięćdziesięciu sześciu doktorów. Oczywiście też są lekarze specjaliści, łącznie ponad sto osób. Na tych młodszych rocznikach są to akademicy, natomiast na tych starszych są to praktycy, no bo chodzi o to, że kształcenie lekarzy ma ten wymiar praktyczny. Też dodam, że w tym roku powołujemy aż 10 oddziałów klinicznych — mówił Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy uczelni.

Sonda
Czy zarobki lekarzy są zbyt wysokie?

W tym roku akademickim uczelnia powoła 10 oddziałów klinicznych, między innymi w sądeckim szpitalu, ale też w Limanowej, Gorlicach, Rabce, Krakowie, czy Kielcach. Studenci będą tam brać udział w zajęciach pod okiem specjalistów. Nowy rok akademicki rusza 1 października. Obecnie na kierunku lekarskim na czwartym roku studiują 3 osoby. Początkowo było ich 50. Część z nich nie zdała egzaminów podczas sesji, a część przeniosła się na inne uczelnie na ten sam kierunek.

Krajowy Trening Reagowania w Nowym Sączu
Galeria zdjęć 8
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
akademia nauk stosowanych nowy sącz
kierunek lekarski