Jest decycja Ministerstwa Zdrowia o zwiększeniu limintu na kierunku lekarskim w Nowym Sączu

Wyższy limit przyjęć na kierunek lekarski ANS w Nowym Sączu

Początkowo limit wynosił 30 osób na pierwszym roku. Decyzja o zwiększeniu limitu zapadła w Ministerstwie Zdrowia kilka dni temu, ale dopiero teraz uczelnia podała tę informację publicznie. Kierunek lekarski wraca po trzech latach na tę uczelnię. Podczas rekrutacji zainteresowanie było ogromne. Papiery złożyło ponad 800 osób. Większość nie spełniła wymogów formalnych. Do wstępnego wpisu przyjęto 313 osób, kolejne 117 dostało negatywną decyzję ze względu na niespełnienie wymogów punktowych. Na liście osób, która będzie starać się o przyjecie na kierunek lekarski, znalazło się ponad 190 osób. Podniesienie limitu pozwoli nie tylko na przyjęcie większej liczby studentów.

Większy limit pozwala nam nie tylko zaabsorbować większą liczbę osób w regionie, ale przede wszystkim chodzi o to, że ułatwia proces kształcenia, pozwala zatrudnić kadrę, pozwala zrealizować zajęcia. Więc chcąc kształcić na takim pełnym poziomie i rozwijać kadrę, no to my ten limit dobrze, że mamy większy. Też nie zapominajmy, że ten kierunek jest kierunkiem bardzo trudnym i bardzo wymagającym, część osób po prostu tego kierunku nie kończy. Mamy bardzo bogatą kadrę. Jest to, dziewięciu profesorów tytularnych, około dwudziestu doktorów habilitowanych, pięćdziesięciu sześciu doktorów. Oczywiście też są lekarze specjaliści, łącznie ponad sto osób. Na tych młodszych rocznikach są to akademicy, natomiast na tych starszych są to praktycy, no bo chodzi o to, że kształcenie lekarzy ma ten wymiar praktyczny. Też dodam, że w tym roku powołujemy aż 10 oddziałów klinicznych — mówił Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy uczelni.

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W tym roku akademickim uczelnia powoła 10 oddziałów klinicznych, między innymi w sądeckim szpitalu, ale też w Limanowej, Gorlicach, Rabce, Krakowie, czy Kielcach. Studenci będą tam brać udział w zajęciach pod okiem specjalistów. Nowy rok akademicki rusza 1 października. Obecnie na kierunku lekarskim na czwartym roku studiują 3 osoby. Początkowo było ich 50. Część z nich nie zdała egzaminów podczas sesji, a część przeniosła się na inne uczelnie na ten sam kierunek.