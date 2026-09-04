Sprawdzili ponad 300 autokarów. Nie wszystkie mogły jechać dalej!

Podczas akcji „Bezpieczny Autokar” inspektorzy ITD sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierowców i przewoźników, przestrzeganie norm czasu pracy i odpoczynku oraz stan trzeźwości kierujących, a także zgodność liczby pasażerów z dopuszczalnymi limitami. W działaniach wykorzystywano Mobilną Stację Kontroli Drogowej, która pozwalała na bardzo szczegółową ocenę stanu technicznego pojazdów.

Tylko w Małopolsce w czasie tegorocznych wakacji inspektorzy skontrolowali 303 autokary, w tym 20 przewoźników zagranicznych. W 39 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne oraz wystawiono 81 mandatów karnych. Z uwagi na nieprawidłowości 17 kierowcom zatrzymano dowody rejestracyjne, a 9 pojazdów nie dopuszczono do dalszej jazdy.

303 kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież plasują nas w skali kraju na trzeciej pozycji. Miejsce, w którym jesteśmy, jest wyjątkowe na mapie Małopolski, bo to przykład tego, w jaki sposób potencjał ludzki łączymy z potencjałem technicznym, dążąc głównie do tego by kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego nie miały charakteru uciążliwego, represyjnego, ale żeby poprzez oddziaływanie na świadomość kierowców i przewoźników otrzymać w rezultacie te dobre efekty - mówi małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Mariusz Bukowski.

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W całej Polsce Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła 3 198 kontroli. To o 649 więcej niż w ubiegłym roku. W sumie wszczęto 255 postępowań administracyjnych oraz nałożono 538 mandatów karnych. Za zły stan techniczny pojazdów inspektorzy zatrzymali 133 dowody rejestracyjne, a 32 autokary wyłączono z dalszego ruchu.

Po wakacjach kontrole autobusów jednak się nie kończą. Teraz inspektorzy ITD będą sprawdzać autobusy, które dowożą dzieci do szkół. Pierwsze efekty tych kontroli już są. W Wielogłowach koło Nowego Sącza wpadł kierowca, który prowadził autokar po alkoholu. Na pokładzie były dzieci.

W piątek, 4 września inspektorzy małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego zainteresowali się kierowcą autobusu przewożącego dzieci do szkoły w Wielogłowach w powiecie nowosądeckim. Zachowanie kierowcy wzbudziło ich podejrzenia, dlatego na miejsce wezwano policję. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie wykazało 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawą zajmuje się teraz policja - informuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

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