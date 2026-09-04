Sprawdzili ponad 300 autokarów. Nie wszystkie mogły jechać dalej!

Dariusz Ryś
2026-09-04 15:00

To był czas wielu wyjazdów i wielu kontroli. Tak o minionych wakacjach mówią inspektorzy małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego, którzy podsumowali letnią akcję pod hasłem „Bezpieczny Autokar”. W sumie sprawdzono 303 tego typu pojazdy. Niestety nie wszystkie mogły pojechać w dalszą drogę.

Inspektor ITD przemawia do mikrofonów na tle mobilnej stacji kontroli. O akcji ITD przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Biuro Prasowe MUW/ Materiały prasowe

Podczas akcji „Bezpieczny Autokar” inspektorzy ITD sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierowców i przewoźników, przestrzeganie norm czasu pracy i odpoczynku oraz stan trzeźwości kierujących, a także zgodność liczby pasażerów z dopuszczalnymi limitami. W działaniach wykorzystywano Mobilną Stację Kontroli Drogowej, która pozwalała na bardzo szczegółową ocenę stanu technicznego pojazdów.

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Tylko w Małopolsce w czasie tegorocznych wakacji inspektorzy skontrolowali 303 autokary, w tym 20 przewoźników zagranicznych. W 39 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne oraz wystawiono 81 mandatów karnych. Z uwagi na nieprawidłowości 17 kierowcom zatrzymano dowody rejestracyjne, a 9 pojazdów nie dopuszczono do dalszej jazdy.

303 kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież plasują nas w skali kraju na trzeciej pozycji. Miejsce, w którym jesteśmy, jest wyjątkowe na mapie Małopolski, bo to przykład tego, w jaki sposób potencjał ludzki łączymy z potencjałem technicznym, dążąc głównie do tego by kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego nie miały charakteru uciążliwego, represyjnego, ale żeby poprzez oddziaływanie na świadomość kierowców i przewoźników otrzymać w rezultacie te dobre efekty - mówi małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Mariusz Bukowski.

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W całej Polsce Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła 3 198 kontroli. To o 649 więcej niż w ubiegłym roku. W sumie wszczęto 255 postępowań administracyjnych oraz nałożono 538 mandatów karnych. Za zły stan techniczny pojazdów inspektorzy zatrzymali 133 dowody rejestracyjne, a 32 autokary wyłączono z dalszego ruchu.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Po wakacjach kontrole autobusów jednak się nie kończą. Teraz inspektorzy ITD będą sprawdzać autobusy, które dowożą dzieci do szkół. Pierwsze efekty tych kontroli już są.  W Wielogłowach koło Nowego Sącza wpadł kierowca,  który prowadził autokar po alkoholu. Na pokładzie były dzieci. 

W piątek, 4 września inspektorzy małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego zainteresowali się kierowcą autobusu przewożącego dzieci do szkoły w Wielogłowach w powiecie nowosądeckim. Zachowanie kierowcy wzbudziło ich podejrzenia, dlatego na miejsce wezwano policję. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie wykazało 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawą zajmuje się teraz policja - informuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

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