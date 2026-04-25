Kolejny kawałek ulicy Dunajcowej do remontu. Miasto już ogłosiło przetarg

Nowy Sącz na prace remontowe na ulicy Dunajcowej z rządowego funduszu dostał prawie 750 tysięcy złotych. Ile roboty w terenie będą rzeczywiście kosztować to okaże się po przetargu. Miejski Zarząd Dróg na oferty firm czeka do poniedziałku 27 kwietnia.
W planach jest kompleksowa rozbudowa ulicy Dunajcowej na odcinku o długości 250 metrów. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, powstanie chodnik, pojawią się nowe krawężniki oraz oświetlenie uliczne. Przebudowane zostaną również sieci gazowa i teletechniczna - mówi Artur Bochenek wiceprezydent Nowego Sącza
Miasto liczy na to, że firmę, która zajmie się remontem uda się wybrać szybko. Zgodnie z planem prace na Dunajcowej mają się zakończyć do 30 września.
Ulica Dunajcowa jest jedną z ważniejszych nie tylko na samym osiedlu Helena, ale w ogóle w tej części miasta. Korzysta z niej wielu lokalnych mieszkańców, a także inni kierowcy. Szczególnie Ci, którzy jadą w kierunku Marcinkowic czy Limanowej, bo ulicą Dunajcową można ominąć zatłoczoną ulicę Krakowską.
Będą to już kolejne prace na ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu. Ta droga częściowo była już remontowana w latach wcześniejszych. Wtedy odnowiono nawierzchnie asfaltową, chodniki, oświetlenie i podziemne sieci.
